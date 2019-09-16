趁女乘客熟睡「下體磨蹭」手臂　公車癡漢判刑2月

▲台南一名陳姓男子於2019年4月在台南市搭乘公車，在行駛途中，趁鄰座被害女子睡著未注意而不及抗拒之際，意圖性騷擾，以下體磨蹭被害人手臂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關。）

記者廖安莘／台南報導

台南一名陳姓男子於2019年4月在台南市搭乘公車，在行駛途中，趁鄰座被害女子睡著未注意而不及抗拒之際，意圖性騷擾。被害女察覺有異後報警，台南地院審理後，法官依觸犯性騷擾罪將陳男判處徒刑2月，得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，陳男於2019年4月12日上午7點40分，搭乘2號公車行駛途中，在公車內，趁被害女睡著不及抗拒之際，意圖性騷擾，以下體磨蹭被害人手臂。被害女察覺有異後報警，檢警訊問時，陳男坦承犯行。

台南地院審理後，法官認為陳男的供詞和證人於警詢時證述情節大致相符，並有照片4張、一卡通交易明細表、性騷擾事件申訴書各1份佐證，認為此案事證明確，陳男所為應依法論科。

法官表示，陳男的行為對被害者而言已屬偷襲式、短暫性、具有性暗示，並違反他人意願，應屬性騷擾行為。陳男依性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，全案可上訴。

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