iPhone 11週五登台　經銷商打造「精品配件大道」、新機現折25,900元

▲德誼數位引進世界9國20種知名品牌手機配件。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

iPhone 11系列新機將於本週五（20日）開賣，蘋果經銷商德誼數位（DE）今（16）日宣布打造「德誼數位時尚大道」，引進世界9國20種知名品牌手機配件，其中包括了精品手機配件品牌CASEMATE，以及知名設計師Prabal Gurung、Anna Bond等聯名新品。另外，DE今年也祭出了多重購機優惠，最高手機可現折25,900元。

德誼數位總經理趙憶南表示，DE察覺手機配件開始走向「精品化」，市場高價配件年成長達30%，因此特別引進全球前5大手機金品配件品牌CASEMATE、多款設計師聯名品牌如Rifle Paper Co.、Prabal Gurung等入駐，這些品牌都僅有DE獨賣；且德誼數位不僅打入時尚圈，更加推動時尚顧問駐點體驗，搶攻有感時尚市場。

▼德誼數位引進全球前5大手機金品配件品牌CASEMATE、多款設計師聯名品牌如Rifle Paper Co.、Prabal Gurung等入駐。（圖／記者邱倢芯攝）

在9/20~10/31期間，消費者只要在DE Apple門市購買iPhone 11系列手機，並於官網登入購買資料，即可擁有買一抽一的抽獎資格（買iPhone 11即可抽另一支iPhone 11）。第一波抽獎登錄日期為9/20~9/30，第二波抽獎登錄日期為9/20~10/31，特獎皆為iPhone 11 64GB（市價24,900元），第一波抽獎沒抽到的消費者，資格可直接遞延到第二波再抽一次。

另外，果粉只要到指定門市購買配件，即可享有時尚設計款保護殼第二件8折優惠；CASEMATE AirPods保護殼全系列下殺8折。

▼德誼數位祭出了CASEMATE AirPods保護殼全系列下殺8折優惠。（圖／記者邱倢芯攝）

此外，DE也加碼推出門號促銷方案，9/30前攜碼申辦遠傳999元30個月方案，最高優惠25,900元，包含立即享現折14,000元，再贈好禮四選一：AirPods搭配無線充電盒版（原價6,490元）、40吋電視（原價8,990元）、Harman Kardon Onyx studio 5藍牙喇叭（市價11,900元）或搭配舊換新加碼4,000元折扣。