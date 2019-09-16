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台塑石化：沙國油廠受攻擊帶動油價短期上漲　PE會缺貨漲價

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▲▼台塑四寶由左至右分別為台塑董事長林建男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源、台塑化總經理曹明。（圖／記者余弦妙攝）

▲台塑四寶由左至右分別為台塑董事長林建男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源、台塑化總經理曹明。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

沙烏地阿拉伯2座石油設施遭無人機攻擊，國際油價應聲大漲，對此，台塑石化執行副總經理林克彥指出，以目前的消息來看，石油原油價格一定會上漲，國內零售油價也會跟著上漲，但供應沒有太大影響。

林克彥表示，目前消息還沒很明確，因此台塑會受到多大的影響目前還無法準確預估，根據現在最新消息指出，有570萬桶原油產能受影響，其中200萬桶今天就會恢復，另外有三分之一的部分，今天也會逐漸恢復，至於剩餘的影響層面會有多大目前還不知道，不過沙國號稱48小時內會恢復，但是不是真的可以如期復原，也無法預測。

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至於油價變動，林克彥認為「油價一定會上漲」，但會漲多少，真的無法預估，至於說台塑化的生產銷售部分，在9、10月還不會受到影響，11月的話，就要看10月份提貨狀況才能確定；此外，他也強調，目前台灣內銷的供應量不可能受到影響，雖然可能會因為原油價格上漲導致零售價上漲，但「量」是不會受影響的，畢竟台灣煉油廠產能遠大於內銷需求，所以內銷量不會受到影響。

林克彥也透露在乙烯、丙烯、輕油供應方面的影響也不大，不過在PE（聚乙烯）部分，可能中、下游的廠商會受到一波衝擊，主要是因為目前大多企業庫存量都不是很充足，大家應該都會想要多方買入囤貨，因此預估中、下游的石化品會跟著上漲。

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