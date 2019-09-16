搜救犬兄妹檔退役開放認養　合照消防正妹讓網友歪樓了

▲新北市搜救犬兄妹檔退役開放認養。（圖／翻攝自新北消防發爾麵）



記者陳豐德／新北報導

光榮退役！新北市消防局一對搜救犬兄妹檔「Chino」及「Mumu」犬齡達到退役標準，新北市消防局為了讓牠們有快樂的退休生活，在臉書官方粉絲團上PO出特搜消防正妹與兩隻毛孩的合照，尋求「願意照顧我們的毛孩子英雄的朋友們」認養。

新北市消防局表示，Chino（7歲半男孩）及Mumu（7歲半女孩）屬於比利時狼犬及德國狼犬混種，個性溫和不會過度敏感，皆是瓦礫搜救犬B級，健康狀態非常良好，且受過專業的訓練，皆通過IRO瓦礫搜救犬高級評量，參加過許多山難及救助任務，是非常優秀的犬隻，搜救技能廣獲肯定。

而Chino跟Mumu兄妹還曾參與過台南級花蓮震災救援，並成功標定過受困人員位置，如有民眾想要認養，需填寫文件後以紙本或電子郵件寄送，申請至9/30日截止，將依居住環境及相關配套等綜合考量排定優先順序；領養的飼主除了飼養的空間要比較大，可以給牠們活動外，也要有時間陪牠們運動，不論是散步跑步都可以。

網友們看到後表示，「謝謝兩位寶貝」、「祝福英雄寶貝們可以找到幸福的家」、「可以認養中間的美女嗎？」、「如果我沒記錯的話Chino有上過去年的消防月曆」、「完了我只看到美女」、「希望能一起被認養」。

▼搜救犬MUMU性格溫和。（圖／翻攝自新北消防發爾麵）



▼CHINO個性沉穩仔細不躁進。（圖／翻攝自新北消防發爾麵）

