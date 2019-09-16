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分析沙國2受損煉油廠　軍事專家：無人機攻擊像「用針刺下」般精準

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▲ 軍事專家形容，無人機瞄準目標就像用針刺一樣精準。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

沙烏地阿拉伯「阿美石油公司」（Saudi Aramco）位於阿布蓋格（Abqaiq）、胡賴斯（Khurais）的兩座煉油廠14日遭無人機攻擊，進而影響全球原油供應。3名CNN軍事專家稍早分析2座煉油廠的衛星圖後表示，無人機在瞄準攻擊目標方面，簡直就像是「用針刺下去」一般，精確程度令人相當訝異。

根據CNN報導，前美國空軍上校、情報專家萊頓（Cedric Leighton）提到，透過這幾張衛星圖像，確實有助於川普政府關於「無人機是由伊拉克或伊朗發出」的說法，不過這並不是絕對。前美國陸軍將領赫爾特林（Mark Hertling）也指出，「圖片僅能證實無人機極準確地擊中了煉油廠，除此之外沒有太多其他線索，並無法斷定具體的發射位置。」

萊頓說明，「從整個任務計畫、目標物的選擇、目標物瞄準與定位的精準程度、以及整個攻擊過程中，無人機閃避周遭雷達偵測的能力，都顯示出這起攻擊事件背後有著強勁的力量撐腰，主使者很可能是政府或由政府所贊助、支持的團體所為。無人機可能是從伊拉克南部或者伊朗所發射。」

▲沙烏地阿拉伯2座煉油廠在周末遭無人機空襲，導致供應減半。（圖／路透）

前海軍少將柯爾比（John Kirby）對於萊頓的分析表示贊同，他表示，「我對於攻擊的精確度感到驚訝，因為它簡直就像是用針刺下去一樣準確無誤。即使如此，這樣也無法確認任何事情」。

一名匿名的美國資深官員透露，從目前公開的報告中顯示，2座煉油廠遭襲擊之前，科威特在領空內偵測到一架無人機，由於伊拉克早已明確表示「無人機並非來自其領空」，這也就意味著無人機最可能從伊朗而來。

▲ 攻擊沙國煉油廠的無人機很有可能來自伊朗。（圖／路透）

這名官員補充，「如果這起攻擊案真的是伊朗對沙國發起的軍事行動，那麼事情恐怕相當嚴重。」同時，他也拒絕透露白宮目前正考慮進行的報復行動有哪些，只說到，「川普希望所有的選項都擺在檯面上。」

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