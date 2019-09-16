涉違酷刑行公約！綠島監獄長期單獨監禁收容人　監院糾正矯正署

▲綠島監獄對收容人施用戒具情形。（圖／記者楊亞璇翻攝）

記者楊亞璇／台北報導



綠島監獄對收容人長期單獨監禁及使用戒護，致使自殺情形日益嚴重，涉及違反酷刑公約，法務部矯正署督導不周，監察院糾正法務部矯正署暨所屬綠島監獄。



監察委員王幼玲、高涌誠、楊芳婉接獲人權團體陳情，指綠島監獄單獨監禁收容人及精神障礙者，造成他們身心傷害，違反國際人權公約。調查發現，綠島監獄現有收容人96人，單獨監禁舍房計61間，雜居舍房計11間，合計獨居人數為37人。統計綠島監獄近5年對收容人執行單獨監禁情形，1月以上1年以下之收容計21人，1年以上2年以下之收容人計3人，2年以上6年以下之收容人計2人，有收容人獨居監禁日數長達14年14日者，精神障礙者被單獨監禁5年6個月。



107年連續施用戒具超過7日以上之收容人計19人，其中有長達76日者。甚至有收容人當年度累計達97日、86日、66日；長時間獨居監禁同時又施用戒具之收容人計12位。106年至108年計有6名收容人發生自殺事件，1人自殺身亡。



王幼玲、高涌誠、楊芳婉表示，綠島監獄對收容人長期單獨監禁及施用戒具失當，並有凌虐收容人之慮，與聯合國禁止酷刑公約等相關規定有悖；綠島監獄編制內受過4個月正規訓練的戒護管理人員長期不足，大量運用職務代理人及僅見習1星期便上崗的約僱人員，缺乏矯治工作的專業素養。法務部矯正署未善盡督導責任，均核有違失。



此外，法務部對「戒具之使用與管理」、「獨居監禁」、「違規懲罰」及「申訴救濟管道」等相關規定，僅以函發方式規範而未以法律或法規命令訂定，於監所執行單獨監禁之規範層級不足，並與「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」等規範之意旨不符，且實務運作上，未考量單獨監禁時間過長及對精神障礙者等為單獨監禁，可能造成之身心傷害，其中尤以綠島監獄獨居監禁人數較高，將收容人關在1.5米寬，3米長的小牢房內至少半年時間（稱「沙漠寂寞」之管理方式），占全國12.6%，逾該監收容人數30%，更時有達57%之比率，與國際人權公約等國際規範意旨有悖，核有違失。



糾正案文指出，綠島監獄洵有長時間施用戒具之實，雖謂以保護收容人為名，但仍有不當施用戒具之慮，且固定保護觀察紀錄登載未盡確實，顯與「聯合國囚犯待遇最低限度標準規則」及公民與政治權利國際公約等相關規定有悖，亦有違失。



監察委員表示，綠島監獄相關主管處理監獄事務未盡周延，近3年至少發生6次收容人自殺事件；部分戒護管理人員遭陳訴涉及不當管教（涉嫌非法使用警械、施用戒具、獨居監禁、實施懲罰、毆打、電擊收容人……等構成凌虐或酷刑情事），法務部卻長期未解決此嚴重問題，對綠島監獄監督不周，咎責難辭，均核有違失。