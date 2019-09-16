　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外婆住院1個月！表哥女友驚世1句「還沒死喔」全家傻　穩交2年秒放生

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲約會,女朋友,女友,男朋友,男友,牽手。（圖／取自免費圖庫StockSnap）

▲表哥女友的言行讓原PO直呼「這到底殺毀女生？」（示意圖／StockSnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

「昨天烤肉的時候我表哥帶女朋友回來」，一名女網友日前發文，說表哥跟女方已經交往2年多，2人也差不多到適婚年紀，但女生行為不僅讓她覺得不妥，一系列白目的言行讓原PO爸直接把女方趕出家門，「然後我表哥被罵了一頓，怎麼會交那麼沒水準的女生？」其他人也很傻眼，「當長輩的面講這話根本欠罵。」

這位女網友15日匿名在《Dcard》發文「這到底殺毀女生？」舉出表哥女友3件事，讓她覺得「那個女生有些行為讓我覺得有點不太妥」。其中第1件事，就是中秋烤肉的時候，原PO家說好6點開烤，但明明表哥女友就住附近，卻7點半才到，「那時候我舅媽就問她說，怎麼會那麼晚到呢？是不是家裡有什麼事情」

請繼續往下閱讀...

沒想到女方卻回「喔！沒有啊～我想說我來負責吃的，所以等你們烤出東西我再來吃就好」，讓原PO超傻眼「我當下聽到整個……什麼叫妳負責吃、我們負責烤給妳吃？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼女友（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO表哥女友最後被放生。（示意圖／pakutaso）

第2件事，則是烤肉的時候杏鮑菇沒了，因為大家都在忙，原PO媽就問表哥女友「可不可以幫忙切個杏鮑菇？」但卻得到「我是客人欸！怎麼會叫我做事情？」的回應，讓原PO二度傻眼「X小啊？連隔壁鄰居小學三年級的妹妹來我們家烤肉，都會主動幫我們洗菜，不是妳還沒嫁進來就什麼都不做好嗎？」

「最扯扯扯的是，她講了惹惱我們全家，然後被我爸趕出去的話」，原PO接著說第3件事，透露她的外婆1個月前因為生病住院，前天才出院，「然後她看到我外婆，居然不是跟我外婆問好，是跟我表哥說『欸你外婆還沒死喔？』」

這句話一出，讓原PO直冒OS「小姐妳怎麼沒有被人打死？」結局則是原PO爸直接請女生離開，然後表哥也被大家罵了一頓，說怎麼會找一個那麼沒水準的女生交往。最後原PO還提醒，「提醒各位男性，她已經被放生了喔！注意點喔！」

看到貼文後，其他網友也紛紛傻眼，「請表哥去看眼科」、「哇賽這個女生好扯，2年看清她的真面目」、「這是什麼奇葩啊？連我國小的弟弟都比她還有禮貌」、「真假？這種的能活到現在」、「沒被排擠嗎？居然還交得到男朋友」、「太扯了啦！現實生活中真的有這種女生？超沒家教」、「我很好奇真的有人敢當面說出這種話嗎？因為這已經奇葩到一種讓我懷疑真假的境界」、「扯到我以為是創。」

►生火了！連我媽都用到發光

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
即／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國有無限商
獨／大陸給索羅門「執政黨議員需求無上限」　要求十一前完成建交
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／37歲健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　健美妻淚揭原因：睡眠是關鍵

影／全聯收銀台總是大塞車！　網點出「問題在客人身上」：結帳三寶慢到抓狂

口罩童直衝遊戲區…天真自曝「我有腸病毒」　媽一聽氣瘋：家長腦袋裝什麼

年輕媽媽「背嬰兒外送」！網看照超心疼：被檢舉要多跑好幾單

逛駁二149元買玩具！他回家看售價「2個勾勾」傻了…網笑翻：不接受建議

搭火車買2張座票！她抱1歲女兒上車…大媽一看「空位」直接搶：等等就起來

「台灣月」即將在港展開　駐港機構主任懸缺長達10個月

台南動保處規劃新動保教育園區　緩解流浪動物收容問題

【英語多益通】Ubereats、Foodpanda商機夯　訂餐外送的英文怎麼說？

影／建弘書局最後1周！資深員工「半輩子都在這」把書店當第2個家

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

「台灣月」即將在港展開　駐港機構主任懸缺長達10個月

台南動保處規劃新動保教育園區　緩解流浪動物收容問題

【英語多益通】Ubereats、Foodpanda商機夯　訂餐外送的英文怎麼說？

影／建弘書局最後1周！資深員工「半輩子都在這」把書店當第2個家

沒收到才怕！921防災日要來了　全台周五09:21地震速報、10:00海嘯警報

索羅門群島斷交台灣！教育部：125名索國學生在台就讀

觀光局吸國際旅客出大絕！　搭高鐵、看表演「2人同行1人免費」

鬼屋變「文青老宅」！大學好友設計師+廚師出手　紅磚聚會所吃家常菜

馬拉松補給站「太澎派」　跑馬？普渡？還是辦桌？讓人傻傻分不清楚

華航60周年徵集旅客「經典照片」！　最大獎送歐美來回機票

倫敦時裝周／輔仁大學三度進軍國際！《水滸傳》、賴床都能變靈感

以為在玩…筋肉爸爸「像蝦子一樣彈來彈去」　老婆警覺叫119救一命：差點失去摯愛

空污不只讓你胖！國衛院研究首證實：長期暴露PM2.5年長者肌肉量減少

「模犯生」阿班只圍一條草莓小浴巾　大銀幕首露「超炸裂」六塊腹肌

特搜全台8個夜景新去處！史努比星空花園超萌、高空酒吧360度看大地星河

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

父親努力抗病8年逝世...林凡淚崩訴遺憾：想拿獎在台上感謝他

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

快訊／索羅門與台斷交　蔡英文：台灣不會與中國競逐金錢外交

快訊／韓國瑜競辦中英聲明：中國大陸不要再挖中華民國邦交國

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　..

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊..

綁雙馬逛街吃飯　遭店員背後猛酸

外送員深夜1個塑膠袋「打包她的..

全聯結帳總是大塞車！網：問題在..

西螺休息站「小紅布」是隱藏魔王

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

妻想去合掌村！他開進阿里山省1..

PChome為何還活著？網：2..

警局中秋烤肉被檢舉　基層警心酸

琵琶最新路徑曝！北東「連7天雨..

0204、0406哪個慘？退伍..

更多熱門

相關新聞

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

新北市中和一名王姓外送員13日接到一筆甜點訂單，但他將餐點送到指定的地址後卻找不到客人，這時客人突然傳訊息告知他，希望他可以把餐點送上頂樓，而當他搭乘電梯一路到頂樓後，才發現原來客人反鎖在鐵門外面，才會拜託他上樓幫忙開門。

94要烤肉！屏東叔「豪華救駕」霸氣開張

女神蹲路邊烤肉「豐滿上圍」掉出

警局中秋烤肉被檢舉　基層警心酸

警員中秋烤肉被檢舉　徐國勇親臨慰問

關鍵字：

女友烤肉家教放生Dcard

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面