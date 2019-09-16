外婆住院1個月！表哥女友驚世1句「還沒死喔」全家傻　穩交2年秒放生

▲表哥女友的言行讓原PO直呼「這到底殺毀女生？」（示意圖／StockSnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

「昨天烤肉的時候我表哥帶女朋友回來」，一名女網友日前發文，說表哥跟女方已經交往2年多，2人也差不多到適婚年紀，但女生行為不僅讓她覺得不妥，一系列白目的言行讓原PO爸直接把女方趕出家門，「然後我表哥被罵了一頓，怎麼會交那麼沒水準的女生？」其他人也很傻眼，「當長輩的面講這話根本欠罵。」

這位女網友15日匿名在《Dcard》發文「這到底殺毀女生？」舉出表哥女友3件事，讓她覺得「那個女生有些行為讓我覺得有點不太妥」。其中第1件事，就是中秋烤肉的時候，原PO家說好6點開烤，但明明表哥女友就住附近，卻7點半才到，「那時候我舅媽就問她說，怎麼會那麼晚到呢？是不是家裡有什麼事情」

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沒想到女方卻回「喔！沒有啊～我想說我來負責吃的，所以等你們烤出東西我再來吃就好」，讓原PO超傻眼「我當下聽到整個……什麼叫妳負責吃、我們負責烤給妳吃？」

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▲原PO表哥女友最後被放生。（示意圖／pakutaso）

第2件事，則是烤肉的時候杏鮑菇沒了，因為大家都在忙，原PO媽就問表哥女友「可不可以幫忙切個杏鮑菇？」但卻得到「我是客人欸！怎麼會叫我做事情？」的回應，讓原PO二度傻眼「X小啊？連隔壁鄰居小學三年級的妹妹來我們家烤肉，都會主動幫我們洗菜，不是妳還沒嫁進來就什麼都不做好嗎？」

「最扯扯扯的是，她講了惹惱我們全家，然後被我爸趕出去的話」，原PO接著說第3件事，透露她的外婆1個月前因為生病住院，前天才出院，「然後她看到我外婆，居然不是跟我外婆問好，是跟我表哥說『欸你外婆還沒死喔？』」

這句話一出，讓原PO直冒OS「小姐妳怎麼沒有被人打死？」結局則是原PO爸直接請女生離開，然後表哥也被大家罵了一頓，說怎麼會找一個那麼沒水準的女生交往。最後原PO還提醒，「提醒各位男性，她已經被放生了喔！注意點喔！」

看到貼文後，其他網友也紛紛傻眼，「請表哥去看眼科」、「哇賽這個女生好扯，2年看清她的真面目」、「這是什麼奇葩啊？連我國小的弟弟都比她還有禮貌」、「真假？這種的能活到現在」、「沒被排擠嗎？居然還交得到男朋友」、「太扯了啦！現實生活中真的有這種女生？超沒家教」、「我很好奇真的有人敢當面說出這種話嗎？因為這已經奇葩到一種讓我懷疑真假的境界」、「扯到我以為是創。」

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