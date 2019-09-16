iPadOS號稱「桌上型電腦等級」Safari　外媒實測打分數

▲蘋果為最新的iPad作業系統iPadOS導入桌上型電腦等級的Safari。（圖／截自蘋果）

記者王曉敏／綜合報導

過去iPad上的行動版Safari一直是其最大的弱點之一，即便iPad具備猶如筆記型電腦一般強大的功能，它仍是運行著「受限制」的網頁瀏覽器。日前蘋果在WWDC上發表為iPad所建構的作業系統iPadOS，其中便針對網頁瀏覽器Safari導入了「桌上型電腦等級」瀏覽。

行動版的網頁瀏覽器是專門為「觸控」螢幕製作的版本，雖然操作方式對觸控螢幕相對友善，但也因此犧牲了部分功能性，甚至有部分網站根本未針對行動裝置做出響應式網頁。不過蘋果為最新的iPad作業系統iPadOS導入桌上型電腦等級的Safari，並稱能盡情在其使用桌上型電腦版網站，包括Google文件、網站建立工具Squarespace及Wordpress等。

iPadOS將於10月1日正式推出，外媒9to5Mac已透過beta使用數周，其中更針對iPad上的桌上型電腦等級Safari進行測試。9to5Mac以2019年版10.5吋iPad Air進行測試，並配備第三方配件製造商打造的鍵盤配件Brydge鍵盤，並在沒有配備滑鼠的情況下進行測試，以創建一個類似於筆記型電腦的環境來比較兩者的Safari功能。

首先是Google的雲端文件編輯器包括Google文件、Google試算表及Google簡報。iPad上的Google文件、試算表及簡報的應用程式無法提供其完整的服務，而在iPadOS上使用網頁版介面體驗更好，能夠使用其大部分功能，並且能像在Mac上一樣工作。不過一些功能仍有些尷尬，主要涉及到Google的內建工具，包括右鍵的複製、貼上等功能。隨著Google的發展，蘋果面臨的主要挑戰便式保持其相容性，9to5Mac最終給其「A-」的成績。

接著便是使用WordPress的測試。WordPress網站至少有20%的網路功能，許多較知名的網站皆是以WordPress作為架站平台，因此對許多以內容為生的作家或編輯等人來說，iPad能良好地運行WordPress是必不可少的。9to5Mac同樣使用網頁版本進行測試，起初一切似乎進展順利，但很快就可以發現，它與以前一樣令人失望。即便使用完整的網頁瀏覽器，iPadOS上的文本選擇仍比想像中更難。9to5Mac最終給其「C+」的成績。

最後則是Squarespace的測試。Squarespace同樣是個專業的架站平台，用戶無須知曉如何編寫代碼，即可直覺地在頁面上添增文本、圖像及影音內容等。多年來，想在iOS作業系統上使用網頁版Squarespace幾乎是不可能的任務，直到去年，Squarespace終於針對iPad及iPhone發表原生應用程式，雖然要使用應用程式從頭建構起一個網頁沒那麼容易，但仍能迅速且方便地更新內容。在iPad上的桌機版Safari中可使用Squarespace的部分內容添增功能，但無法移動它們，即便接上滑鼠也無法拖曳，最終9to5Mac為其打了「B+」的成績。