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代工廠筆電Q2出貨量季增11%達3970萬台　仁寶第一、廣達第二

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▲宏碁Computex展示新品牌筆電　陳俊聖：ConcetpD專為設計者而生。（圖／記者姚惠茹攝）

▲第2季筆電出貨季增11.4%。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

根據IDC全球筆記型電腦組裝產業季報顯示，在英特爾處理器缺貨狀況緩解、中美貿易站影響組裝廠遷移下，第2季筆記型電腦組裝（ODM、EMS）出貨量較前一季大幅成長11.4％、達3970萬台；其中仁寶組裝量最大奪下「筆電一哥」寶座，位居二哥的廣達則是客戶最多元。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊研究副總監徐美雯指出，第2季部分筆記型電腦品牌廠商為了避免受到美國關稅的影響而準備額外的庫存，且貿易戰迫使銷往美國市場的筆記型電腦移出中國大陸生產，使得原本高度集中在中國大陸製造的全球筆記型電腦產品之生產聚落，往台灣與東南亞國家遷移。”

請繼續往下閱讀...

第2季台灣筆記型電腦組裝產業出貨量占全球出貨量的82.3％，生產地點仍集中在中國大陸。 在前5大專業代工廠中，仁寶的筆記型電腦組裝出貨量維持全球第一的排名，而排名第二名的廣達則是客戶群最為廣泛的組裝廠。

展望下半年，受中美貿易戰影響全球筆記型電腦市場需求的不確定性增加；加上中國大陸境外新的製造工廠將陸續於年底前量產，先前備貨的庫存需要時間去化，IDC預期全球筆記型電腦組裝產業的出貨量雖在第3季仍維持成長，但預期第4季將微幅下滑。

▲▼第2季筆電出貨量季增11%　仁寶第一、廣達第二。（資料來源：IDC）

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