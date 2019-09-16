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無人機重創沙國煉油廠…宛如「珍珠港事件」　憂恐怖份子群起模仿

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▲▼沙烏地阿拉伯煉油廠遭無人機攻擊。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯煉油廠遭無人機攻擊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯2座煉油廠日前遭無人機攻擊，該國立刻宣布國內5成石油供應受影響，將暫停輸出，導致16日布蘭特原油開盤大漲逾19%。而對於國安專家來說，這可以說是惡夢成真，先前就有報告指出，造價便宜的無人機，足以撼動沙國空軍防禦系統，前美國國家戰爭學院（National War College）教授拉森（Randy Larsen）直言，「此事跟珍珠港事件一樣嚴重。」

沙烏地阿拉伯「阿美石油公司」（Saudi Aramco）兩座煉油廠14日受到無人機攻擊，導致當地原油供應量減產50%，美國總統川普15日更在推特發文指出，如果有必要的話，將釋出「戰備儲油」來協助穩定油價。儘管葉門叛亂組織「青年運動」（Houthi）宣稱使用了無人機犯案，但美國仍緊咬伊朗才是幕後主使。

▲沙烏地阿拉伯2座煉油廠在周末遭無人機空襲，導致供應減半。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯國內5成石油供應受影響。（圖／路透）

根據《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）指出，許多造價便宜的無人機，能夠用沙國傳統空軍無法抵禦的方式，透過遠距離飛行投下炸彈，而這次很明顯地，就是針對該國的石油設施進行攻擊。拉森表示，這起攻擊事件就跟珍珠港事件一樣重大，凸顯出國安組織恐怖主義專家對無人機快速發展的擔憂。

華府獨立風險顧問羅德班（Milena Rodban）指出，未來會出現更多這類的攻擊，尤其是針對多個目標的協同攻擊，且還會同時出現網路攻擊。美國聯邦調查局長瑞伊（Christopher Wray）先前也曾警告，民用無人機所構成的威脅正「逐步升級」，這些科技會被恐怖分子、犯罪或販毒集團利用。

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丹佛大都會州立大學（Metropolitan State University of Denver）航空管理學教授普萊斯（Jeffrey Price）表示，這起攻擊事件也意味著，就連沙烏地阿拉伯這類擁有先進軍事，以及龐大國防預算的國家，在這方面的防禦也依舊脆弱。尤其凸顯出反叛組織與日俱增的技術能力，更可能成為各國恐怖份子的靈感來源。

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