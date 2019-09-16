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通用汽車勞資談判僵局！4.9萬成員罷工　前總統力挺：這關乎尊嚴

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▲▼美國通用汽車（GM）員工發起罷工。（圖／路透）

▲美國通用汽車員工參與罷工。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國「通用汽車」（GM）與全美汽車工人聯合會（UAW）勞資談判陷入僵局，超過4.9萬名成員16日展開罷工，關閉位於9個州的33家製造廠商，以及22個零件配送倉庫。目前還不清楚罷工會持續多久，工會表示，通用汽車在過去幾個月的談判中，幾乎沒有達成任何進展。

《美聯社》報導，全美汽車工人聯合會近5萬成員16日稍早離開工廠，抗議勞資談判沒有進度；這是工會2007年舉行為期2天的罷工後，成員首次展開全國罷工。不過，通用汽車聲稱，公司有給予實質性提議，包括提高薪水與投資工廠。

全美汽車工人聯合會副主席、最高談判代表迪特斯（Terry Dittes）說，雙方在商討新的4年合約方面產生很大紛歧，罷工是工會最後卻也必要的手段，「我們很明白這帶來的困難，我們也支持公平薪資、可負擔的高品質醫療保健、我們應得的利潤。」

通用汽車則表示，有提議加薪並給予價值70億美元的工廠投資，結果會帶來5400個新職位，其中一小部分由現有員工填補。該汽車製造大廠沒有給出確切數字，只有提到會給予更高的利潤分成、「領先全國」的醫療福利，以及經過批准後，就向每位員工支付8000美元款項。

美國前總統拜登（Joe Biden）正在爭取2020民主黨總統候選人提名，他15日在推特寫道，他驕傲與工會成員站在一起，要求更公平的薪水與福利，「一份工作不僅只是關乎薪水，這是關於尊嚴和尊重。」

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