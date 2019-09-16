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中橫公路落石還在掉！「5-10分鐘就坍一次」　埔里往返花蓮持續阻斷

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記者賴文萱／台北報導

台8線131k中橫公路慈恩路段昨（15）日午後出現上邊坡零星土石滑落現象，有一輛車被砸中，晚間緊急封閉。由於今（16）日間歇性落石還在掉，該路段仍持續封閉中，埔里往返花蓮持續阻斷，尚無法確定通車時間，若有必要往返東西部，建議用路人18日前請改道。

▲▼中橫公路台8線131公里處土石坍方，大約5至10分鐘就坍塌一次，機具無法進入，目前無法確定何時通車。（圖／太魯閣工務段提供）

▲中橫公路上午零星落石還在掉，道路持續封閉中。（圖／太魯閣工務段提供）

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台8線中橫131公里慈航橋段土石坍落，新城分局獲報到場，發現民眾呂姓民眾轎車遭落石擊中，僅車損無人員傷亡，但警員到場時仍有落石持續坍落。由於昨晚落石頻率加劇，考量夜間視線不佳，為確保搶修人員及用路安全，公路總局於當日晚間7時30分封閉台8線116k~133k關原至慈恩路段。

▲▼花蓮中橫台8線落石砸車　今晚雙向封閉。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲花蓮中橫台8線15日晚間發生落石砸車事故，現場視線不佳，公路總局持續封閉道路。（圖／記者蕭可正翻攝）

公路總局指出，今（16）日間歇性落石仍未減緩，大約5~10分鐘就坍塌一次，越來越頻繁，經搶修團隊以無人空拍載具（UAV）檢視災點狀況，發現上邊坡坍方範圍向上延伸至路面以上近200公尺，幾乎到達坡頂稜線，工務段已請攀爬工班繞道至災點上方勘查，以評估人工刷坡進行之時機（清除坡面浮動土石）。因此，該路段仍持續封閉中，造成不便，敬祈見諒。

「中橫路況交通資訊站粉絲專頁」則提醒，埔里往返花蓮持續阻斷，若有必要往返東西部，建議用路人18日前請改道，待坍方路段穩定搶通後會發佈進行訊息通知。

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