槍殺父親、脅持家人！美少年「假報警」亂給地址　員警擊斃28歲無辜男

▲美國少年假報警，害警方槍殺無辜男子。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國俄州（Ohio）一名19歲少年凱西維納（Casey Viner）聯合一起玩遊戲的隊友，向警方打了一通惡作劇電話（swatting），聲稱自己殺了父親、脅持家人當人質，卻給出錯誤地址，讓警方槍殺了一名無辜男子。

綜合外媒報導，凱西維納與巴利斯（Tyler Barriss）在一場遊戲中，與另一名玩家謝恩（Shane Gaskill）發生爭執，遊戲結束後，2人合謀要來打一通假報警的惡作劇電話，並將過錯推給謝恩。

於是，巴利斯打電話告訴警方，自己開槍殺死了一名有2個孩子的父親，並脅持了剩下的家人，接著將「他所認為的」謝恩住家地址告訴警方。警方很快趕到現場，當場擊斃在家中的28歲男子芬奇（Finch），絲毫沒有察覺芬奇與這場遊戲紛爭毫無關係，無辜身亡。

警方了解事實後聲稱，芬奇當下將手移向腰部，才會引起員警懷疑開槍。最後，巴利斯被警方逮捕，並判刑入獄20年；凱西維納則涉嫌妨礙司法公正，未來將被禁止玩遊戲2年。

律師史蒂芬（Stephen McAllister）表示，考慮到當下情況，沒有足夠的證據證明涉案員警的行為不合理，因此員警們並沒有遭到指控。

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