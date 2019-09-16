吃下龍鬚菜後吐出蟑螂頭　女客做惡夢怕吃菜…業者辯：椿象啦

▲▼食安處人員在現場稽查並未發現蟑螂，但已限期改善否則開罰。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

新北市一名陳姓女子和朋友8月底入住台中市逢甲商圈的商務旅館，原本開心的享受早餐，不料吃下一口涼拌龍鬚菜後，覺得有股怪味，吐出後赫然發現是顆蟑螂頭，盡管業者辯稱是椿象，且願意免費招待食宿賠罪，但陳女內心有陰影，不但惡夢連連，連愛吃的蔬菜都不敢再碰，台中市食安處已限期23日前改善否則開罰。

請繼續往下閱讀...

陳女表示，一發現吃到蟑螂頭後，馬上向現場人員反映，一名男員工直說不好意思，急忙把這道菜收走，但她覺得員工們好像沒當一回事，中午退房時又向櫃台提了一次，心裡愈想愈氣，離開旅館後再打電話去抗議。

她說，掛掉電話後不久，一名自稱是旅館顧問的王先生回電道歉，王某詢問她身體有無不適，旅館願意賠償醫藥費，及免費招待食宿作為賠罪。

不過，陳女仍然氣憤不已，不但常常夢到自己在吃蟲，連最愛吃的蔬菜都不敢吃了，她要求全額退費和精神賠償。

業者表示，食物出現不該有的東西就是不對，雖然已表達歉意，但消費者無法諒解，他們會持續溝通，讓事件和平落幕。

台中市食安處表示，8月29日下午接獲民眾電話反映，食用飯店早餐的涼拌龍鬚菜中，發現有疑似蟑螂異物，經派員前往稽查，現場未見蟑螂出沒，檢視沙拉用生菜亦未見異物，但已要求業者應加強蔬菜清洗，及加強製備流程的清洗，業者也表示，民眾所反映的異物為椿象，已停止供應龍鬚菜。

食安處表示，針對業者違反「食品良好衛生規範準則」的缺失事項，如未出示從業人員健康檢查、冷凍庫結霜未清及食材存放方式不當等，當場責令業者23日前改善，並將派員再次複查，屆時未改正者，將可依法裁罰6萬以上2億以下罰鍰。