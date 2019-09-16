沙國油廠估今天結束前恢復1/3產量　全面修復還要數周

▲ 沙烏地阿美煉油廠遭襲，冒出陣陣濃煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯「阿美石油公司」（Saudi Aramco）2處煉油廠14日凌晨遭襲，導致今（16日）早國際油價開盤狂漲近20%。《華爾街日報》15日援引沙國官員說法報導，阿美石油公司正努力在今天結束前恢復1/3原油產量，但要完全恢復生產還需要數周時間。

綜合外媒報導，無人機對阿布蓋格（Abqaiq）及胡賴斯（Khurais）油田石油設施發動空襲，導致沙國每日石油產量劇減570萬桶，將近全球產油量的6%。《華爾街日報》指出，沙國官員表示，將利用其他設施及現有庫存，在16日結束前恢復200萬桶產量，但還需要數周時間才能恢復遭襲煉油廠的全部產能。

阿美石油執行長納瑟（Amin Nasser）15日稍早曾表示，正力圖恢復原先供應水準，17日將發表修復設施的最新狀況。

綜合外媒報導，此次襲擊可能加劇人們對全球石油儲備穩定性的憂慮。全球商業資訊諮詢服務公司IHS Markit原油研究負責人伯克哈德（Jim Burkhard）指出，沙烏地阿拉伯過去是全球相當可靠的石油供應國，由於人們擔心會有更多動盪影響油價，這起事件將使石油價格上漲。高油價代表消費成本上升，往往對經濟帶來負面影響。

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