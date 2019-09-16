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太有氣氛！　英19間教堂開放遊客「露營」、午夜遊墓園

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▲ 英國部分教堂推出讓遊客夜宿的活動。（示意圖／翻攝自The Churches Conservation Trust粉絲專頁）

實習記者羅明輝／綜合報導

英國部分地區的教堂推出了一項特別的新活動，只要遊客們支付大約50英鎊（約新台幣1900元），就能夠體驗在中世紀的教堂內「夜宿、露營」。白天可以先在教堂內恣意演奏管風琴、四處探險，午夜再到教堂外的墓園散步，最後躺進教堂準備的睡袋中進入夢鄉。獨特又有些驚悚的活動內容，吸引不少大膽的遊客紛紛前來參加。

根據《Gulf News》報導，「英格蘭安立甘宗教堂保護信託基金」（Churches Conservation Trust,CCT）在2014年為了賺取教堂修繕費用，於是從負責管理的354座教堂中，選擇了其中19間教堂提供給遊客過夜，並鋪設好行軍床以及睡袋，讓他們能「躺在真正的古老空間中」。這樣的活動除了成功籌得修繕經費，也為教堂注入了新的意義與活力。

教堂露營事務經理貝斯特（Neil Best）提到，這項活動計畫在提出之後，經過志工與地方團體的認真協商，大家都表示相當支持，他們才一一挑選，選出這些教堂，在不打擾周遭鄰居的情況下，提供過夜服務。

▲ 體驗夜宿教堂的遊客，還可以在午夜到教堂外墓園散步 。（圖／翻攝自The Churches Conservation Trust粉絲專頁）

就讀考古學系的日本大學生小野加繪（Kae Ono，音譯）與3名友人就利用假日，來到了位於埃德爾斯伯勒（Edlesborough）的聖瑪莉教堂（ St Mary's Church），準備參加教堂露營活動。她表示，「這實在是太有氣氛了，我們一直很希望能在13世紀的歐洲鄉村教堂內舉辦驚悚派對，先一起看部恐怖片，然後到墓園散步，一邊思考到底是誰長眠在這片土地上。」

「在日本，他們不會讓人們在一間寺廟過夜。」小野也提到，「我覺得這樣的露營活動提高了教堂的知名度，非常的酷，又很有趣。我們可以做所有想做的事，用管風琴演奏任何我們想演奏的歌曲。」

實際體驗過教堂露營後，小野說到，「昨晚一直傳來詭異的聲響，居住在教堂內的蝙蝠整晚吱吱叫，洗手間裡面有大蜘蛛，還有一些不明所以的東西不時在空中飛舞，再加上那些讓人毛骨悚然的彩繪玻璃，讓人實在難以入眠。在教堂露營的夜晚，對我來說是最驚悚的一個夜晚，不過被嚇到也是我們原先有料想到的。」

另一名「教堂露營者」（Champer）周玲博表示，自己很喜歡在墓園漫步，也喜歡觀察教堂天花板上奇特的雕刻。她提到，「教堂漸漸被越來越多人遺忘，這令人感到悲傷，所幸現在又有另一種方式來保持它的生命力，也吸引了更多人到這裡來欣賞它的美。」

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