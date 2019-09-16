警抓肇逃連發12槍畫面曝！　目擊者：連假結束一早就這麼刺激

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區沿海路驚傳槍響，員警為了攔截一輛肇事逃逸的車輛就在大馬路上開了12槍，雖阻止肇事車輛繼續前進，不過肇事男子下車後還企圖逃跑，員警最後將他壓制逮捕，整個過程都被民眾的行車記錄器給拍了下來，這位目擊民眾說：「中秋連假剛結束一早就這麼刺激是怎樣....就在我眼前上演槍戰！」

透過目擊民眾的行車記錄器畫面顯示，一部警車和一部自小客車就停在沿海路右側快車道，突然間就聽見槍聲大作，一響後就接著一響，然後就看到一名男子從車上下來，快速的往後邊的慢車道跑，但是一瘸一瘸的似乎是受了傷，後頭還跟著一名員警一邊用電話通報，還不忘追捕，隨後就將這名男子給壓制。

▲男子涉嫌肇事逃逸畫面，員警開槍畫面全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子涉嫌肇事逃逸畫面，員警開槍畫面全都錄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

目擊民眾隨後將整段行車記錄器畫面po到臉書社團《小港人七嘴八舌聚集區》當中，還寫下：「中秋連假剛結束一早就這麼刺激是怎樣....就在我眼前上演槍戰!! 不知道是通緝犯還是偷車賊....被開了那麼多槍還能慢慢跑給警察追是三小....看來打腳沒用應該打頭才對。」

原來這一起警察當街開槍案，主要是因為16日早上8時15分左右，前鎮區文林街140號前發生車禍，肇事的白色自小客車逃逸，民眾打電話報案，警方開始攔截圍捕，第一時間在前鎮的翠亨北路與鎮中路口發現這部車輛，經過攔檢不停，這部白色自小客又一路逃竄到小港沿海路，意圖衝撞警車，遭到員警開了12槍逮捕。

▲男子涉嫌肇事逃逸畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子涉嫌肇事逃逸畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方在他的車上搜到了好幾本的存簿，一度以為他是車手，不過後來清查過後排除可能性，但是這名林姓男子進到派出所後，精神狀況仍然不穩，還多次跟員警嗆聲說要「釘孤枝」，讓員警搖頭；經過酒測，林男並沒有喝酒，相關的肇事原因警方還在釐清當中。