艾登要來台灣了！　他回信說明年東奧後　將到彰化順澤宮參訪

▲艾登奪冠時,頭上戴著埔鹽順澤宮帽。(圖/翻攝自IG「gustav_iden」)

記者唐詠絮/彰化報導

回信了!23歲挪威選手艾登頭戴「埔鹽順澤宮」鴨舌帽三鐵奪冠,名聲閃耀國際,彰化縣長王惠美以大家長的身分,10日在臉書透露已經寫信邀請艾登來參加彰化縣7場馬拉松賽事,也安排到順澤宮參拜,艾登回覆希望明年結束東京奧運後,能到彰化順澤宮參訪。

艾登認為「埔鹽順澤宮」進香帽是能帶給他幸運的帽子,戴著這頂帽子參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽,一舉奪下冠軍,他也在IG寫下「我真的好愛台灣」,也讓台灣民眾為了這頂神帽,至昨日截止登記為止創下4萬頂的瘋狂奇蹟。

▲王惠美邀請艾登到彰化。(圖/翻攝自王惠美粉專)

王惠美日前在粉專寫下,「為彰化埔鹽順澤宮登法國鐵人世錦賽舞台,一夕爆紅了!另類台灣行銷彰化之光,挪威三鐵選手(Gustav Iden)奪冠,頭戴「彰化埔鹽順澤宮」鴨舌帽,真是太帥了,惠美已經寫信邀請他,希望他可以來參加彰化縣7場馬拉松賽事」,訊息一傳出,讓許多網友讚爆,「彰化縣的這一步就邁向全世界了!」,縣府應該辦個路跑,終點站在順澤宮,邀請他當貴賓,在順澤宮前頒獎,再行銷一次。

艾登回覆王惠美,「嗨!抱歉回覆的晚了。這幾天收到太多訊息,希望你能理解:)遺憾的是我的行程真的太忙了,現在沒有時間去台灣旅遊。但我非常希望明年結束東京奧運之後,在回挪威的路上能到廟宇參訪。相信那會是非常棒的體驗」。

王惠美也表示,預祝他明年奧運勇奪佳績,也將悉心規畫在彰化的行程,感受彰化人的熱情,希望屆時讓他能有個難忘的台灣之旅。

▲冠軍神帽已經登記到4萬頂。(圖/記者唐詠絮翻攝)

艾登回信全文:

Hi! Sorry for the late reply. It has just been so many messages the last few days. Hope you understand :) My schedule is sadly very busy so there is not any time to travel to Taiwan now. But I really want to go to pay my visit to the tempel on my way back to Norway from the Tokyo Olympics next year. That would have been an amazing experience!



Sincerely,

Gustav Iden

