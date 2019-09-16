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民眾黨官網上線秒掛！駭客癱瘓亂發簡訊　柯文哲：報警處理

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，專屬網站於15日晚間九點正式公開上線，沒想到16日凌晨就遭到駭客入侵，目前點進去該網頁顯示錯誤訊息，網頁已經暫時關閉進行維修。另外，甚至有沒有入黨的民眾收到民眾黨的簡訊，柯16日對此表示，這就是駭客侵入，用網站在發簡訊，開張第一天就被駭客幹掉，當然要報警處理。

對於民眾黨官網當機一事，柯文哲說，這就是駭客侵入當機，就這麼簡單。不過，有民眾沒有入黨卻收到入黨簡訊，柯對此表示，這就是駭客侵入，用網站在發簡訊，開張第一天就被駭客幹掉，在這個世界上不能期待每個人都善意嘛，還是要有能力抵抗，不過有關黨的事件的發言，還是請黨的發言人去說明就可以。

有關此事涉及個資，是否將會報警？柯文哲回應，「那當然要報警處理啊」，該怎麼做就怎麼做。

至於民眾黨區域立委人選以及不分區名單將在本週開始陸續公佈，柯文哲指出，還沒去法院登記，老實講到現在為止，黨還沒正式成立，不過會盡快處理，而且會分批，確定的會先公布，讓人家選舉上比較方便，因為只剩下四個月，所以不會一批一起公布，就大概分批處理。

▲▼台灣民眾黨網站上線。（圖／翻攝自台灣民眾黨網站）

▲台灣民眾黨網站上線。（圖／翻攝自台灣民眾黨網站）

▲▼民眾黨網站遭駭客入侵緊急關暫維修中。（圖／翻攝網路）

▲民眾黨網站遭駭客入侵緊急關暫維修中。（圖／翻攝網路）

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