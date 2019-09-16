Smart智富／強調「保本」是對養老最大傷害



文／Smart智富雜誌 鄭杰

你為愈來愈長壽的未來做好準備了嗎？今年6月，世界經濟論壇（World Economic Forum）釋出最新報告警示，在全球主要地區，無論是美國、歐洲、澳洲還是日本，退休金帳戶餘額增長的速度都遠遠趕不上預期壽命的成長速度，因此到2050年全球退休金缺口將高達400兆美元。

全球超高齡危機步步進逼，在人民平均餘命超過80歲的台灣，為更長的退休生活準備退休金將是刻不容緩。但是你準備退休金的方式正確嗎？退休專家、宏利資產管理高級執行總監暨亞洲養老金負責人邱鎧平警告，台灣人過度注重保本，準備退休金的心態不夠正確，恐怕對退休生活造成更大傷害！

邱鎧平為宏利資產的亞洲養老金負責人，主要負責宏利在香港和印尼的退休金業務，並負責亞洲的退休金市場開發，對於全球各地的退休金市場的發展有相當深刻的觀察。

談到亞洲、甚至是台灣人準備退休金的問題，邱鎧平在接受《Smart智富》月刊專訪時，直指：「強調保本就是對養老最大的傷害！」

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退休生活不就是追求安穩，為何講求保本反而是傷害？邱鎧平指出，亞洲人過度重視保本的觀念，會無法戰勝退休準備的2大隱形殺手：通貨膨脹風險和長壽風險。因為若是準備退休金過於保守，只顧著保本，代表所換得的投資報酬率亦低，將無法勝過通膨，而退休金又是準備給未來使用，長期下來，為未來準備的退休金勢必將被通膨侵蝕。

因此他建議，若能善用投資工具，舉凡像是基金、ETF等，雖具投資風險，但長期下來卻能創造比定存、儲蓄險更好的報酬率。

除此之外，邱鎧平也觀察到，多數人對於長壽風險理解不夠、應對也不足。邱鎧平指出，隨著醫療發展，許多重大疾病陸續找到治療方法，人們可能會活得比預期更長，而且由於世界最長壽的國家多落在亞洲，因此亞洲人所承擔的長壽風險將比歐美要更高。

對於餘命長度的低估，使得個人容易在準備退休金方面不夠積極，偏向採用保守手段準備退休金。然而，如此一來，退休金增值速度將無法趕上生命長度，活得愈久，退休資金的缺口就愈大。

邱鎧平指出，其實就他觀察，如台灣、香港的投資人，其風險接受度不是不高，只是有錯置的問題。因為當談到短期投資時，大家的風險承受度都很高，可以接受投資高風險標的、運用高風險的投資策略，但是當要長期準備退休金時，卻又轉換成極度保守，只要求保本。

但這其實與基礎概念是相違背的，邱鎧平指出，對於長期投資而言，所謂的「保本」並不實際，因為根據各種統計回測，只要使用對的工具（例如長期績效穩健的基金），長期投資，利用時間就能換得正報酬。若能進一步搭配定期定額的投資方式，則更能發揮平均成本、降低風險的效果，所以其實毋須過度擔憂保本問題，只要能夠長期投資，無論是單筆或是定期定額，都可創造不錯的報酬率。

邱鎧平以香港的「強積金」（強制性公積金）為例，若在2000年底強積金開始上路時，投入單筆資金至風險最高的股票型基金中，就算經過金融海嘯、歐債危機等市場大跌的考驗，截至2019年6月底為止，仍可以繳出平均年化3.9%的成績，若再加上每月定期定額、平均成本的效果，則報酬率還能更好。

邱鎧平指出，由此可證，只要能夠長期投資準備退休金，根本就不用擔心保本危機，「所謂『保本』只是情緒化的考量，（準備退休金）一定要打破這個心態。」邱鎧平再度強調。

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