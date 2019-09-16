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日月光連四年獲選為道瓊半導體設備領導者

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▲▼日月光K25廠動土典禮-張虔生。（圖／記者周宸亘攝）

▲日月光董事長張虔生。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

日月光投控（3711）連四年獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業領導者（Industry Leader）殊榮，打破以往台灣業者三連霸紀錄，亦為全球首家半導體封測業榮獲此肯定之公司。

日月光除了在全球半導體及半導體設備產業中獲得最高得分外，在21個子項目中的「客戶關係管理、供應鏈管理、環境報導、產品責任」等9個項目，也獲得該群組領先地位。今年全球共47家大型企業在半導體及半導體設備產業組參與競逐，最後僅6家企業入選該類組世界指數成份股。

請繼續往下閱讀...

日月光自2016年至今同時入選新興市場指數（DJSI Emerging Markets ）成份股，更四度獲得「半導體及半導體設備產業組」產業領導者殊榮。

日月光投控董事長張虔生表示，身為全球封裝測試的領導者，日月光支持聯合國永續發展目標（UN SDGs），也將其列入日月光永續管理的長期目標，除積極使永續文化在組織內部擴散，並規劃長期的永續藍圖外，更將「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大永續策略，落實在營運管理上，透過再生能源的開發與智慧電網的建置，實現低碳使命；運用中水回收與搖籃到搖籃設計理念，推動循環經濟。

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