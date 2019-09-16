蔡英文諷韓國瑜「把陳菊帶大的小孩騙走」　韓辦：無法苦民所苦令人傻眼

▲蔡英文 。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者楊蕓／台北報導

針對總統蔡英文15日出席高雄活動時稱「陳菊好像帶一個小孩長大被騙走」，被視為嘲諷韓國瑜施政，對此，韓國瑜競選辦公室16日透過新聞稿反擊，民進黨在高雄執政20年，搞得民窮財困、負債3300多億，導致韓國瑜幾乎無多餘的經費可用來建設，痛批民進黨自恃為高雄「父母」的言論，反而凸顯出無法苦民所苦的驕傲。

總統蔡英文15日晚出席高雄活動時，語帶嘲諷說「菊姐（指陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，（我們）要把小孩收回來」，並強調，再也找不出比目前更好的中央執政團隊，「到國民黨找，不用了。」

韓國瑜競選辦公室16日透過新聞稿回應，認為蔡英文的言論「令人傻眼」。韓辦表示，我們常說再苦都不能苦了孩子，但民進黨在高雄執政20年，搞得民窮財困、負債3300多億，韓國瑜接任後幾乎無多餘的經費可用來建設；儘管如此，韓市府在財政萬般困難之下，仍然努力持續推動鋪設馬路和拆除交通阻塞陸橋等工作，另外，令高雄市民苦不堪言的年年遇雨成災問題，在韓國瑜執政不到一年時間，現已都陸續出現成效。

韓辦提到，韓國瑜在去年就說過，民進黨不是高雄人的爸爸，更何況民進黨過去在高雄的執政滿意度，已經在去年1124的高雄市長選舉結果顯示得相當清楚，高雄市民對陳菊的執政成績是不滿、並且渴望改變的，但蔡英文卻把高雄市民的覺醒視為「民粹」，人民實踐民主權力的作為視為「被騙走」，民進黨自恃為高雄「父母」的言論，再次凸顯出無法苦民所苦的驕傲。

韓辦最後呼籲，蔡英文應該想著未來執政要如何讓人民對施政成績更有感，而不是拘泥在過去的失敗，並不斷拿出來打口水戰。