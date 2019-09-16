群創蟬聯道瓊永續雙指數　評鑑成績「台灣面板業第一」

▲群創架設太陽能板自主發電。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今（16）日宣布，獲選2019年「道瓊永續世界指數(DJSI World Index)」及「道瓊永續新興市場指數(DJSI Emerging Markets Index)」，評鑑成績為台灣面板業第一，肯定群創落實企業社會責任的成果。

今年道瓊永續世界指數成分股中，群創於所屬的電子設備儀器原件組(ITC Electronic Equipment, Instruments & Components) 21個評估議題中取得多項最高評分，包括經濟構面的政策議和（Policy Influence）、環境面向的環境報告（Environmental Reporting），社會面向的人力資本發展(Human Capital Development)及人權(Human Rights)，整體成績表現備受肯定。

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▲群創打造原生生態社區。（圖／群創提供）

群創董事長暨執行長洪進揚表示，群創經營團隊重視公司治理及資訊透明，透過企業社會責任報告書揭露與溝通利害關係人重視的議題，呈現經濟、社會、環境綜合績效，並以「加值化、多元化、平台化」為重點經營方向，並落實社會責任與經營策略的結合。

洪進揚表示，群創將環境永續貫徹到企業營運當中，以綠色低碳為企業社會責任目標，平衡經濟、環保與社會的發展，並持續推動製程溫室氣體減量，宣示2025年FCs減量目標，以2016年TFT製程FCs單位面積排放強度為基準，挑戰2025年TFT製程FCs單位面積排放強度將削減30%。

▲群創首創全球第一個廢液晶回收。（圖／群創提供）

同時，群創實行「FUN心減塑‧擇善而行」活動，自今年9月1日起全廠區不提供塑膠吸管、塑膠餐具、塑膠袋的使用，徹底由源頭減塑做起，群創全員共同參與，一年將可減用320萬支塑膠吸管，足足繞地球640圈，等於減少高達2.5噸廢塑吸管，以實際生活行動降低塑膠垃圾對海洋環境的危害。

此外，群創邀請供應商共同關注空污議題，以企業影響企業，結合上下游供應鏈的力量，攜手供應商宣誓共同完成三年目標，包括第一年全年盤查和擬定對策、第二年排放合規、第三年自主減量，並挑戰2020年揮發性有機物處理效率要全面達BACT(最佳可行控制技術)92%以上，落實企業節能減碳的永續經營。

道瓊永續世界指數成份股追蹤全球大型企業在經濟、環保與社會面向的表現，為全球投資人進行永續性投資的重要參考指標。群創永續長彭峻豪表示，入選2019道瓊永續世界指數與新興市場指數的榮譽，肯定群創在實踐環境、社會、公司治理永續發展的努力。

▲群創首創全球第一個廢液晶回收。（圖／群創提供）