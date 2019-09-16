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要幫師傅煮飯洗衣！家具總裁從「日薪10元」木工學徒　拚到年收37億

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圖文／鏡週刊

排行老大的凱勝家具總裁羅子文，是苗栗出生的客家人，後隨父母搬到南投國姓鄉山上種果樹，小時候吃樹薯度日，生活清苦。「農產品不是什麼高附加價值的東西，務農也賺不到什麼錢，家裡的人口又這麼多，後來我爸媽就到台中一個美國人開的家具廠當工人，生產木製沙拉碗這些小家具。」

70年代，台中豐原、潭子一帶是台灣家具、木工機械廠最大集散地。「我們住在南投九九峰上，看下去就是中興新村，我以前成績非常好，老人說好好念書，以後可以當官，但家裡窮，後來我就放棄繼續升學。」

不再繼續升學，羅子文當過送報生、也學過修車，在外遊盪了一段時間，他看父親在木工廠工作，心想木工創業的成本小，但未來的發展性大，便下定決心拜師學藝，當起木工學徒。「當學徒一天的薪水不到10元，你還要幫師傅煮飯、洗衣服，那是非常、非常辛苦的師徒制。」

熬過艱苦的3年4個月學徒時光，羅子文17歲便和三個師兄一人出資5千元成立五中木工廠，生產杯墊、信箱等小型木製家具，後來其他人逐漸退出，羅子文便買下所有股權，1977年改名為凱勝家具。

請繼續往下閱讀...
熬過艱苦的3年4個月學徒時光，羅子文（左2）17歲便和三個師兄一人出資5千元創業。

從一位台中出身、名不見經傳的木工學徒，到把頂級家具賣進美國大使館和國務院的製造商，羅子文靠著數控設備與高達95％的產品自製率，自豪每4秒能做好1件家具、世界上沒有他做不出來的家具，去年創下37億元營收。

羅子文回憶，「以前家裡很窮，只有過年過節的時候才有機會吃到肉，所以我跟我爸都很會吃肉，一次可以吃掉1斤的肉。」

目前凱勝生產的家具100％銷往美國，去年創下37億元營收。

羅子文感性地說：「後來我成立越南廠，我爸媽也來工廠看過…我人生每一次掉到谷底，再翻身都要經過10年。很多企業家不像我這麼悲慘，可能因為我只有國中畢業、所學不多，所有的經驗都是跌跌撞撞累積的，只是沒想到現在會做得這麼好。」


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