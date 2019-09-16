影／建弘書局最後1周！資深員工「半輩子都在這」把書店當第2個家



▲重慶南路「建弘書局」最後一週，將在9月22日結束營業。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林育綾／台北報導

佇立在台北市重慶南路上45年的「建弘書局」熄燈倒數一週，9月22日為最後營業日，不少員工的資歷也是10幾年、20多年，歷經了手寫到電腦化作業的時代，「幾乎半輩子都在這裡」、「已經把這當成第個2家了！」

《ETtoday新聞雲》在建弘書局重南店熄燈倒數前往，店員們如常工作，一早打掃、清潔店面、整頓書本、收銀⋯等，各司其職。其中店員戴小姐資歷15年、邱小姐24年，她們分享當初找到這份工作還是透過報紙的徵才廣告，不像現在的人大多從網路人力銀行。

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▲店員邱小姐（左）、戴小姐（右）都已經把書店當成第二個家。（圖／記者徐斌慎攝）

對她們來說，建弘書局就像第二個家，半輩子青春都在這裡度過，「主要也是老闆對我們都蠻好的，書店的環境也單純，遇到的同事也都不錯。」久而久之，同事和老闆就像家人一樣，戴小姐也說，「所謂的家人，就是能夠互相包容，就算有摩擦，彼此也不會計較太久。」



▲建弘書局的倉庫裡，還保存著充滿歷史感的「書條」。（圖／記者林育綾攝）

建弘45年來，也歷經了從「人工＋手寫」到「電腦化作業」的時代，店員解釋早期還有所謂的「書條」，也就是每一本書後方都會貼一張小紙條，手寫書名等資訊，用來記錄賣出了多少書。



▲當初利用這些手寫書條，記錄賣出了多少書。（圖／記者林育綾攝）

而早期結帳也用計算機，甚至每一層書櫃、書架放什麼書，都是靠人工記憶，一直到後來才依賴電腦化作業，書條等人工方式才被淘汰，但仍被保存在倉庫裡，上頭印的電話號碼還沒有2字頭。

►我沒有遲到，是時間遲到了！





▲▼當初沒有電腦化作業的時代，所有書籍在哪個層架，都靠人工記憶。（圖／記者徐斌慎攝）



要成為一名書店店員相當不容易，每個人負責不同類別的書部門，有時候一個人負責2、3種以上的部門，也會互相支援，就算有電腦，腦海也有上百、上千本書要記，書架上缺了什麼書要立刻想辦法調貨、補齊，特別是考試用書。

邱小姐介紹，從1樓大門進入，可以見到「海景第一排」是建弘自行出版的經典書籍，例如詩經、古文觀止等國學書，也是考試常用書；一排排書櫃則放置各種高普特考套書，「每當遇到暑假考試旺季，書店的營業額幾乎都是靠它們！」



▲「建弘書局」1樓大門進入，映入眼簾「海景第一排」是建弘自行出版的經典書籍。（圖／記者徐斌慎攝） 。

法律書也是建弘的強項，「這邊的書一定要補齊，老闆會盯蠻緊的。」另外像是電腦書、理工科⋯等高大學教育類書籍也十分豐富；而辭典類則比往年縮了2、3個層架，或許和數位普及化有關，但還有不少學校仍會使用。



▲考試用書、法律書都是建弘的強項，也是考試旺季的主要營收。（圖／記者徐斌慎攝）

建弘的2樓原本更大、更寬敞，連同隔壁店面一起租下，但後來縮減，這層樓以文學類、非文學綜合類、英日文與韓文等檢定書為主。書本的陳列往往也考驗著店員的靈活度，需要關注最近紅什麼、流行什麼，就趕快把相關的書擺出來。戴小姐透露，有時她也會參考網路書店熱門榜單，「但成效不一定適用於實體書店。」



▲書本的陳列往往也考驗著店員的靈活度，需要關注最近紅什麼、流行什麼。

她們透露，從前書店生意非常好，尖峰時期結帳櫃檯甚至需要3個人力、SOP流程快速進行，現在只需要一個人，有些時段還只保留1樓櫃台結帳。進書量也和以前差很多，像是當年《哈利波特》小說風靡時，每週進書一次會進50到100本，如今一般暢銷書大約10到20本，一般新書則進5本左右。

然而書店經營不下去有許多原因，娛樂多元化、閱讀風氣的改變，加上網路書店以79折優惠競爭⋯等都是關鍵，她們也不希望書店熄燈，卻也無能為力。「以前坊間書店都是沒有在打折的，偶爾有9折，但現在很多人看到沒有79折就不買了，或者來這裡翻完書之後上網訂。」感慨「只能說這也是人之常情。」



▲許多客人得知書店即將熄燈的消息，都紛紛回來「巡禮」。（圖／記者徐斌慎攝）

許多客人得知書店即將熄燈的消息，都紛紛回來「巡禮」，前不久一名女性客人甚至握著戴小姐的手，當面向她表示不捨，後來說到感傷處，甚至抱著她哭了！「那位客人說自己從年輕時就來買書了，可能買到現在自己當了媽媽，搞不好還當了阿嬤，聽到書店要收起來，很不能接受。」

還有一名老客人回憶，40多年前書店剛開幕時就來買書了，「我見證它（書店）從興盛到衰退。」他當年從南投北上求學，讀的是法律，這裡有很多相關的考試用書，課業之餘也會在這裡買自己有興趣的書，像是武術、養生等等。問他對書店熄燈的心情？他豁達說，雖然會懷念，但這也無可避免，「人生不要想太多，搞不好明天就有新的東西出來了！」



▲實體書店的好處是，可以實際翻閱書本的內容，也多了「人的溫度」。（圖／記者徐斌慎攝）

實體書店的好處是，可以實際翻閱書本的內容，喜歡就能馬上帶回家，也多了「人的溫度」，無論是問書、結帳，還有店員精心安排的陳列，甚至和其他客人擦身而過，都是實體書店才能感受的氣氛和風景。

未來建弘書局在台北的實體門市僅剩「大直北安店」，也會繼續經營網路書店，而重南店的店員也自己做書籤，附上QR CODE 寫著「之後的日子，我們網路見囉！」

建弘書局（重南店）

地址：台北市重慶南路一段41號

電話：02-2388-1351

營業時間：10:00-21:30

最後營業日：2019年9月22日（星期天）

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