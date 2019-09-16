巨山蟻、毛山蟻...網路賣台灣沒出現過的23種螞蟻　恐害了農作物

▲查獲走私的巨山蟻屬螞蟻。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

防檢局和澎湖縣警察局刑事警察大隊查獲網路販售螞蟻，經專家鑑定蟻種，確認為台灣未有紀錄且具危害農作物風險的23種螞蟻，如巨山蟻屬、箭山蟻屬和編葉蟻屬等，今（16日）呼籲民眾勿擅自違法輸入，否則最高可處15萬元。

防檢局表示，本案為澎湖縣刑大主動偵辦，會同澎湖縣刑大與內政部警政署保七總隊第八大隊至被檢舉人位於高雄市的住所，現場查獲活螞蟻26種（計66管、26組），經鑑定為台灣未有紀錄且具危害農作物風險之種類計23種（64管、20組），包括巨山蟻屬、箭山蟻屬、編葉蟻屬、收割家蟻屬、毛山蟻屬、紅黑四擬家蟻屬、山蟻屬、掠針蟻屬、大頭家蟻屬及舉尾蟻屬螞蟻種類。

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▲現場查到台灣未有紀錄且具危害農作物風險的23種螞蟻。（圖／防檢局提供）

防檢局強調，具危害農作物風險的螞蟻屬「植物防疫檢疫法」第15條所規定禁止輸入之有害生物，一旦入侵，將嚴重危害台灣農業生產及生態安全康，並呼籲民眾切勿擅自違法輸入，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣15萬元以下罰金。另為鼓勵民眾踴躍檢舉不法，防檢局設有檢舉專線0800-039-131，凡經檢舉而破獲者，檢舉人可依法獲頒奬金。

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