交通費省一波！高鐵開賣「好玩卡聯票」　車票7折+捷運公車無限搭

▲高鐵開賣好玩卡交通聯票，享高鐵車票7折限時優惠。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

為推廣國民旅遊，高鐵自即日起至2019年12月31日止，開賣「高鐵+好玩卡交通聯票」，以高鐵車票7折的超值優惠，搭配3條「好玩卡」精選人氣路線，包含「高鐵+北北基好玩卡」、「高鐵+台南好玩卡」與「高鐵+高雄好玩卡」。聯票將交通接駁與熱門景點門票一次搞定，交通費大省一波。

高鐵表示，這次精選3條「高鐵+好玩卡交通聯票」熱門路線，產品內容均包括：高鐵標準車廂來回車票7折以及好玩卡套票優惠，可以二日無限搭乘捷運或巴士，不用開車就能暢行無阻。另外，聯票還加贈當地古蹟、特色設施景點或摩天輪、雙層巴士等門票。

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▲高鐵好玩卡交通聯票，精選路線包含北北基好玩卡、台南以及高雄。（圖／高鐵提供）

以台北出發為例，活動期間購買「高鐵+高雄好玩卡」交通聯票，每人只要2,770元（總價值4,818元），購買「高鐵+台南好玩卡」交通聯票只要2,440元（總價值3,445元），從高雄出發購買「高鐵+北北基好玩卡」交通聯票只要2,680元（總價值5,010元）。

高鐵指出，「高鐵+好玩卡交通聯票」為旅客提供了交通與景點門票的便利與優惠，若想進行二天一夜深度旅行的旅客，更可把握交通部觀光局現正推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，享有交通、住宿雙重優惠。

▲民眾可直接利用ibon售票系統網站購買好玩卡聯票。（圖／高鐵提供）

欲購買高鐵交通聯票產品的旅客，可利用ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，同時進行高鐵訂位，再至7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費取票，即可一次取得高鐵來回車票與交通套票。為提升旅客購票便利性，上述促銷路線開放線上刷卡，旅客只要出發前取票即可。