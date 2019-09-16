台彩推出2款新刮刮樂 　「黃金拉霸機」頭獎上看300萬

▲刮刮樂「黃金拉霸機」、「加倍鑽」。（圖／台彩提供）

記者吳靜君／台北報導

台灣彩券公司今（16）日推出「黃金拉霸機」及「加倍鑽」2款頭獎獎金達百萬元以上的刮刮樂，要讓民眾體驗年底前財運翻轉、好運倍數增的樂趣。

台彩表示，「黃金拉霸機」刮刮樂每張售價300元，頭獎300萬元共有3個，票面設計以炫麗亮眼的吃角子老虎遊戲機台呼應主題，刮獎的過程彷彿置身在拉斯維加斯般，充滿刺激感，多達12次中獎機會。

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刮刮樂「黃金拉霸機」遊戲簡單好玩，票面上共有3台吃角子老虎遊戲機台，每個遊戲機台分別有4局遊戲共12局，多達12次中獎機會。任一局中只要刮出3個相同符號，即贏得該局獎金，票面以炫麗亮眼的吃角子老虎遊戲機台為設計，讓彩迷在刮獎的過程彷彿置身在拉斯維加斯般，充滿贏得獎金的期待及緊張刺激感。共有超過8萬個1,500元以上的獎項，總獎項超過169萬個，總獎金超過9.2億元，總中獎率36.93%。

加倍鑽 百元刮刮樂中頭獎金額最高

「加倍鑽」每張售價100元，共有3個頭獎100萬元，是目前市面上面額100元刮刮樂中頭獎金額最高的一款，玩法為對幸運號碼搭配倍數符號，超過24萬個獎金加倍機會。兩款遊戲總獎項超過258萬個，總獎金逾11億元。

「加倍鑽」是目前市面上面額100元遊戲中頭獎金額最高的一款刮刮樂，總獎項超過88萬個，總中獎率25.34%。票面佈滿閃亮的鑽石，搭配充滿喜氣氛圍的桃紅色背景。玩法以對幸運號碼搭配倍數符號，任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得該號碼對應的獎金乘以「倍數區」倍數符號之金額，有機會獲得最高10倍的獎金，共有超過24萬個獎金加倍機會。

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