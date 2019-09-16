新娘秘書必備！柔順澎潤全靠Dyson Airwrap　重點是全配僅607g輕巧好攜帶

▲新娘秘書娃娃表示，只要帶一支Dyson Airwrap™造型器，就可以換上不一樣的配件，做出不一樣的造型。（攝影剪輯／東森新聞雲）

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結婚是人生大事，每個新娘子都希望成為是最注目的焦點，不管是在親友眼中或是鏡頭下，每分每秒都能呈現最美的一面。婚禮從迎賓、敬酒、送客至少三套禮服，然而變換妝髮造型的時間僅10多分鐘，如何在這麼短的時間內呈現多變又完美的自己？新娘通常都會請「新娘秘書」擔任變換妝髮的重責大任，也因此，新娘秘書的專業能力是否到位及造型工具的挑選，都是影響美感、質感和效率的關鍵。





▲娃娃說：「新娘是結婚當天最耀眼的那個星，對我們最大的考驗就是要在有限的時間內做出多變的造型，所以對我來說，機動性和應變能力就是非常重要的。」(圖／翻攝自Dyson影片，以下同)

新娘秘書「娃娃」說，新娘是結婚當天最耀眼的那個星，對我們最大的考驗就是要在有限的時間內做出多變的造型，所以對我來說，機動性和應變能力就是非常重要的。娃娃選用Dyson Airwrap™ 造型器，原因是應變能力和機動性都是非常強，她說：「例如機動性的部分，我只要帶這一盒，不用大包小包，就可以幫客戶做造型，在應變能力的部分，只要帶一支Dyson Airwrap™造型器，就可以換上不一樣的配件，做出不一樣的造型。





▲只要帶一支Dyson Airwrap™造型器，就可以換上不一樣的配件，做出不一樣的造型。



Dyson Airwrap™ 造型器全系包含各類專業配件，娃娃使用後分享心得表示，配件中的三種髮梳（硬質順髮梳、軟質順髮梳、圓形順髮梳）可以做出柔順和蓬鬆度的造型，而30mm髮捲、40mm髮捲可以做出浪漫的大波浪和歐美系的小波浪，「而且最重要的是它的溫度不會太高，且溫控能力非常的好，不會讓我燙到客人，真的是我的得力助手。」此外，Dyson Airwrap™ 造型器齊全的配備不僅讓造型師可充分發揮實力，快速做出多變又完美的造型；無需極端高熱的智慧溫控功能，還兼顧了新娘的髮質，呈現柔順光澤的質感。娃娃開心分享心得表示，Dyson造型器是透過空氣幫頭髮造型，所以不僅好塑型、速度快，造型後頭髮又有光澤，還能用配備的髮捲、順髮梳跟豐盈髮梳為新娘們打造各種亮麗多變的造型，現在Dyson造型器已經變成新秘們的絕佳工作夥伴了。

▲硬質順髮梳、軟質順髮梳、圓形順髮梳可以做出柔順和蓬鬆感的造型。





▲30mm髮捲、40mm髮捲可以做出浪漫的大波浪和歐美系的小波浪捲度。

新娘秘書所接的每一個case就像比賽一樣，需要與時間賽跑，也需要經過新人與眾親友的檢視，壓力不是一般人可想像。所謂「工欲善其事，必先利其器」，過去新娘秘書髮梳、捲梳、刮梳、吹風機、電熱棒...，隨便一整理就是一大箱，出門得拉個26寸登機箱才夠裝，一開箱又是一陣手忙腳亂，忙著組裝配件、整理線路。現在，新娘秘書不用大包小包，只要準備Dyson Airwrap™ 造型器即可輕鬆打造各種造型，而且同時兼具機動性與專業度！



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▲高質感的皮革收納盒可以保護並整齊存放Dyson Airwrap™造型器與配件。以鞣皮製成，舖有軟墊，並搭配磁性扣鎖，輕巧收納、攜帶方便。