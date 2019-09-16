肺炎是國人殺手第3名　長者、免疫力差及多重慢性病民眾、嬰幼兒更須提防

▲新型的13價肺炎鏈球菌結合型疫苗，比23價肺炎鏈球菌多醣疫苗防護力更佳，民眾可與醫師討論使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

肺炎長年蟠踞國人十大死因之一，2018年更高居第3位，僅次於惡性腫瘤及心臟疾病，台南市立安南醫院胸腔內科張維元醫師表示，大部分的病例多發生於65歲以上的老年族群，但免疫力差及多重慢性病民眾、嬰幼兒更須提防。

張維元醫師指出，隨著人口老化，65歲以上長者得肺炎的情況將會更加明顯。慶幸的是醫療科技日新月異，實驗室或影像工具等診斷方式以及抗生素的進步，也使得肺炎的處置有長足的進展，然而由於不同地區的細菌流行和抗藥性不盡相同，再加上流感或其他新興的呼吸道感染疾病的出現，讓肺炎的診斷與治療依然帶給臨床醫師很大的挑戰。

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張維元醫師舉案例說明指出，1名60多歲陳先生，過去被診斷有糖尿病及慢性腎病變，雖有服用藥物但遵醫囑性不佳，此次因為發燒3天至安南醫院急診求診。病人還伴隨有咳嗽、濃痰及呼吸急促等症狀，檢查顯示其右側肺部呼吸音呈現囉音，實驗室檢查發現白血球增多以及C反應蛋白升高，胸部X光呈現右下肺也發生實質性病變，臨床診斷為社區性肺炎，故住院接受抗生素治療，住院過程中，病人尿液肺炎鏈球菌抗原檢查呈現陽性反應，在適度治療後病人於5天後出院，而後回診胸腔科門診時，其X光影像顯示右下肺野實質性病變已獲顯著改善。



張維元指出，根據醫學文獻顯示，在肺炎的致病菌當中，「肺炎鏈球菌」依然為最大宗，因此除正確診斷與治療外，以預防醫學角度來看，接種肺炎鏈球菌疫苗是目前防護力最強的方式。目前國內核准上市的肺炎鏈球菌疫苗有2種，分別為23價肺炎鏈球菌多醣疫苗（PPV23）和新型的13價肺炎鏈球菌結合型疫苗（PCV13）。23價疫苗針對23種最常見的肺炎鏈球菌血清型做防護，約佔成人肺炎鏈球菌感染的6成比例，對於預防由疫苗血清型所引起的侵入性肺炎鏈球菌感染，其有效性約56％~75％ ，對於65歲以上的成年人，PPV23對所有肺炎鏈球菌肺炎的預防效益為27％，對疫苗血清型的預防效益為34％。但23價疫苗的缺點在於如短時間內再次接種，可能會出現抗體產生反應低下現象，也就是再接種疫苗時產生的抗體，會比初始接種時產生的抗體效力更低且保護效果較不持久。





而13價疫苗含有13種血清型，保護時間較PPV23持久且再次接種可有效提高抗體濃度，較無抗體產生反應低下的問題。文獻指出，13價疫苗對於65歲以上的成年人，疫苗型肺炎鏈球菌肺炎有效率為46％，對疫苗型非侵襲性和非菌血症細菌性肺炎球菌肺炎有效率為45％，對疫苗型侵入性肺炎球菌病有效率為 75％，但缺點是價格較23價疫苗貴。



張維元醫師強調，肺炎感染的威脅不容小覷，而疫苗接種的保護力已被證實有幫助，尤其是對於65歲以上的老年人，免疫力差或多重慢性病的成年人以及嬰幼兒族群來說更是有效，民眾可至當地衛生所或預防接種合約之醫療院所與醫師討論及評估適當的接種方式才是正途。