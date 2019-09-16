兩派港民北角互毆！　500名醫護人員今登報「譴責暴力」：支持警隊

▲警方於北角英皇道施放多枚催淚彈。（圖／翻攝自臉書「 香港大學學生會校園電視」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民間人權陣線聯盟（民陣）原先預定15日發起遊行，卻因警方發出反對通知書、上訴失敗而取消，不過仍有市民昨日發起「港島遊行」，甚至還在深夜演變成嚴重衝突。超過500名醫生和護士今日登報發表聯署公開信，大力譴責暴力行為，並支持警隊依法執行職務。

綜合港媒報導，示威者在昨（15）日下午的港島遊行再度爆發衝突，下午4點40分甚至還在中環及金鐘多處縱火、破壞並堵塞港鐵金鐘站的出入口。隨後，警方在政總一帶出動水炮車及施放催淚煙驅散示威者，示威者則投擲燃燒彈還擊。據悉，入夜之後，北角多次爆發民間兩派互毆，造成多人受傷，場面極度混亂。

對此，500多名醫生及護士今日在報章頭版實名聯署聲明，近日見同僚以醫療界名義公開支持多項訴求，包括放棄起訴因暴力行為而被捕的示威者，但這些訴求不代表醫學界整體意見，希望藉此聲明可讓香港市民及醫療界的年輕學子聽到聯署人士的聲音，「攜手急救這危病的香港，讓香港這個大家庭可回歸和平、理性、非暴力和有法治的社會」。

▲香港915遊行衝突。（圖／路透社）

此外，聲明中也提出5項呼籲，包括支持警隊依法執行職務、不應美化或鼓吹暴力行為、醫護同仁堅守本分，對病人的醫治不應因患者的政見或背景而有所差別待遇、新聞媒體從業員在採訪和報導時，應堅守不偏不倚的態度、不應把政治帶入校園，並灌輸給心智未成熟的學生等等。

此前，香港醫護界約1500名醫護人員也曾就「元朗暴力事件」發起抗議，在九龍油尖旺區的伊利沙伯醫院前靜坐並表示，「前線的醫護會堅守崗位，捍衞病人私隱，希望相關人士能停止暴力行為，而警方也能負起職責。」如今，醫護人員又再度發聲指出，最近香港街頭借反修例為名的非法暴力有增無減，嚴重挑戰這城市的法治，願香港盡快重回正軌。