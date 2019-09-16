見女神醉趴好興奮...撲倒想壞！她床上嘔吐又放屁　「龜蜜」棉被摀鼻忍臭衝刺

▲黃姓男子見到多年好友醉倒，竟趁機性侵，期間對方嘔吐在床上，他還拿棉被摀鼻繼續動作，行徑相當誇張。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名黃姓人夫與多年好友青青（化名）一同參加喜宴，結束後2人到市區某酒吧飲酒聊天。連續喝了2攤後，青青醉得不省人事，黃男便開車送她返家。2人到家後，黃男趁機想性侵青青，但青青忍不住吐意直接吐在床上，整個臭氣衝天，黃男竟還以棉被摀鼻，性侵得逞。青青事後報警提告，黃男被依強制性交罪判處3年6個月徒刑。

判決書指出，黃男與青青2017年12月17日參加完喜宴後到酒吧飲酒聊天，結束後又續攤到另一家酒吧喝酒。直到隔日凌晨3時許，青青喝得爛醉，並由黃男開車送返家。

然而，因黃男對青青早有好感，見到青青醉得不醒人事後，竟趁機性侵對方得逞，直到同日清晨5時許才駕車離去。事後青青醒來，發現自己下身赤裸，驚覺遭到性侵憤而報警。

黃男到庭後辯稱，有經過青青同意才與她發生關係，但誇張的是，黃男還說，「關燈後，她就上床，我聞到嘔吐的味道，因為她上床前有吐過1 次...我怕聞到嘔吐味道，就往下躺，並拿棉被蓋住我的頭，過沒多久...我問她可不可以做，她說好，我就直接脫掉自己的褲子跟她發生性行為」。

更令人詫異的是，黃男事後還傳訊給青青，告訴她因為她嘔吐，整個房間都是味道，他只好拉起棉被蓋頭跟身體，直到青青吐完，「然後你就放了一個屁，我就馬上把棉被掀開，一掀開又聞到嘔吐物的味道，我只好抖一下棉被繼續蓋頭...只是一做完，你又立刻起身，吐了第二次，我就受不了嘔吐物的味道，立刻回家」。

對此，青青則是強調，自己與黃男並非男女朋友，也並未想與他發生婚外情，更不可能答應與他發生關係，隨後還拿出黃男的道歉訊息，內容提到，「說在（再）多對不起也彌補不了對妳的傷害，妳說的對...從頭到尾你也沒有答應...」等。

法官審理後認為，黃男為逞一己私慾，竟趁著對方無力反抗的情形下性侵得逞，且期間青青還因為身體不是嘔吐，黃男竟然不是幫他清理穢物，而是棉被摀鼻繼續動作，因此依強制性交罪判他3年6個月徒刑。全案可上訴。

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