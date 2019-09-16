韓國瑜批丁守中「溫吞吞提不出個屁」　黃暐瀚：他真的不高興

▲韓國瑜、丁守中。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

近日國民黨總統參選人韓國瑜屢爆粗口引來外界觀感不佳，其中還批評丁守中參選台北市長時「溫吞吞提不出個屁」。對此，資深媒體人黃暐瀚在廣播節目中表示，丁守中確實對此事感到不滿。

一名王先生Call in至廣播節目針對韓國瑜近日的紛爭發表看法。對於前總統馬英九在造勢活動上被韓粉噓下台，王先生建議馬英九，下次造勢公布自己哈佛的博士論文，並要求現任總統蔡英文也公布博士論文供社會檢驗，這樣造勢演說，一定會歡聲雷動，保證不會被噓，只要專攻這點就是大大助攻。

而針對韓國瑜批評丁守中的部分，王先生說自己是支持丁守中的，但覺得韓國瑜說的話並不會讓人不舒服，雖然「佛系打法」是民進黨抹黑的手段，但自己也覺得這是事實，還批評黃暐瀚強調韓國瑜的措辭有批評到丁守中，會讓不明就理的第三者模糊韓國瑜演說的焦點。

另外，《天下雜誌》公布民調結果韓國瑜在縣市長滿意度排名墊底，王先生認為，黃暐瀚幫天下雜誌背書民調的正確性，會遭有心人士利用。

對於王先生的指教，黃暐瀚回應，韓國瑜批評丁守中這件事，「確實讓丁守中覺得不高興」，黃暐瀚說，丁守中在選前選後都沒找韓國瑜幫忙，之後打選舉無效之訴時，有黨內的人士挺丁的，那韓國瑜也沒有表態，「就等於大家就兩清，丁不高興是事實。」

此外，黃暐瀚也呼籲王先生，天下做的民調是城市，並非針對人，「你可以覺得民調不準，但不可以說他是假的。」