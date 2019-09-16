預購iPhone11排隊逾100小時　亞太電信用戶搶頭香自嘲「寂寞中秋夜」

▲亞太「iPhone搶11」排隊預購活動第一名葉先生。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

亞太電信今（16）日舉辦了iPhone 11的手機現場預購活動，搶得頭香的葉先生從台灣時間11日凌晨一點的蘋果發表會後，就衝到亞太三創門市排隊等預購，排隊時間超過100個小時，直到今天才完成登記。葉先生打趣地表示，自己過了一個寂寞中秋夜。

葉先生指出，因為往年亞太電信的iPhone預購活動都是在發表會當週的週五舉辦，自己原本預期只會排隊36~48小時，沒想到今年適逢中秋節，亞太電信將現場預購活動開始日延至16日，因此才會排了那麼久。

事實上，亞太電信的iPhone預購活動今年已舉辦了第四年，而第一名的葉先生已經蟬聯了三年的排隊第一名。被問到為什麼對於排隊第一名有什麼樣的執著？葉先生則表示，自己全家都是用亞太的門號，一直都覺得亞太的服務不錯，而會執著iPhone則是因為亞太的iPhone資費是所有手機當中最優惠的，「愛亞太是第一，iPhone則是其次」。

據了解，今年亞太的「iPhone搶11」限時限量預購活動，在資費方面，只要月付999元（30期）即可享有網內免費、網外及市話每月送999分鐘，超量每分鐘1元（以秒計費）；活動現場提供了iPhone 11（256GB）20支、iPhone 11 Pro Max（256GB）3支，以及iPhone 11 Pro（256GB）7支共計30個名額讓消費者選購。

▼亞太「iPhone搶11」活動。（圖／記者邱倢芯攝）

而這次葉先生預購的機款，是iPhone 11 Pro Max 256GB金色款，將搭配999資費方案，手機可用9,999元即可帶回家。

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