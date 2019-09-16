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白髮警被罰站路口連續3週？　西螺警分局：非懲罰！今天他排休

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▲西螺警分局被民眾爆料員警連續3周值勤站哨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲西螺警分局吳厝派出所被民眾爆料員警連續3周值勤站哨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／雲林報導

西螺警分局吳厝派出所被爆有名白髮蒼蒼周姓員警連續3周從早晨值勤站崗到晚上8點，連中秋假期也沒有休假，看到的民眾都說，這名員警難不成是被上級懲處？這未免也太過分了！分局跳出來澄清說，周員沒有被處罰，不是啦！是因為中正橋路口常出車禍，才會派員站哨維護用路人安全，周員「今天有排休假了」。

6月間六龜警分局桃源分駐所張姓警員，在宿舍飲酒後想買消夜，竟駕駛巡邏車外出，自撞山壁，事後張員遭記兩大過免職，陪飲和值班警員都連坐處分。7月間，苓雅分局民權所潘姓巡佐，輪休回去屏東，和朋友飲酒後騎車自摔，員警連續涉及酒駕，讓高雄市警局決定祭出全國最嚴格懲處。只要發生酒駕的員警，每天編排8小時站在大馬路作為懲處，就是中秋節連續假期也不例外，難道雲林縣警局西螺警分局也這樣做？

▲西螺警分局被民眾爆料員警連續3周值勤站哨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲西螺警分局澄清。（圖／記者唐詠絮翻攝）

雲林西螺警分局一組組長許才良對此表示，真的誤會大了！周警從警17年，47歲還是中壯年，平日工作盡責， 8月份才從北港警分局奉調到西螺警分局吳厝派出所服務，近日因為中正橋路口施工，交通大打結，車禍頻傳，才加派警力駐點站崗，絕對沒有外傳處罰一事。

許才良說，周警除了站哨外，還得到銀行金融機構、超商巡簽、執勤時間從早上9時至12時，午休2小時，下午再排4小時，中間再安排其他員警，並不是讓周員從早上站到晚上，今天周警排休假，還是得安排其他員警到場。西螺警方也強調，尤其最近天氣炎熱，也有提醒站哨的警員務必補充水分，站在交通路口也要注意自身安全。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

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