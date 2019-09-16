恐怖情人「勒頸拖行+菜刀拍打」嗆：來玩啦！冷靜女友邊求饒邊錄影

▲高雄一名男子酒後因細故與同居女友發生口角，男竟情緒失控，徒手勒女友頸部再拖行至廚房，並拿菜刀拍打她的臉，恫嚇：「來玩啦，看是妳刺我比較多下還是我刺你比較多下」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關。）

記者廖安莘／高雄報導

高雄一名男子「阿仁」（化名）2017年酒後因細故與同居女友「小安」（化名）發生口角，阿仁竟情緒失控，徒手勒女友頸部再拖行至廚房，並拿菜刀拍打被害者的臉，他恫嚇：「來玩啦，看是妳刺我比較多下還是我刺你比較多下」等語。對此，小安求饒並伺機用手機錄下阿仁說的話，事後驗傷並報警。阿仁辯稱錄音內容的聲音不是他，但法官當庭勘驗確認無誤，高雄地院審理後，法官依傷害罪將他判處3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決書指出，阿仁於2017年6月7日凌晨1時許，在他與女友小安同居的住處內，因細故發生爭執，而後向小安恫稱：「來玩啦，看是妳刺我比較多下還是我刺你比較多下」、「他媽的妳玩這遊戲是不是，我跟妳槓上了喔」、「看著我，要跟我玩這遊戲是不是？ 要跟我玩這遊戲是不是？蛤？要跟我玩這遊戲是不是？」等語後，復以手勒住小安頸部，將其拖行至廚房後，再雙手各持1把菜刀拍打她臉頰2至3下，導致小安因拖行受有右頸部瘀青等傷害。

▲小安（化名）心生畏懼，害怕遭受不測，她先求饒道歉並用手機錄音，待男友情緒稍微穩定後，伺機打電話向女性友人求救。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關。）

小安心生畏懼，害怕遭受不測，她先求饒道歉並用手機錄音，待男友情緒稍微穩定後，伺機打電話向女性友人求救，並離開住處由友人載到醫院就診驗傷，報警提告。

檢警訊問時，阿仁矢口否認犯行，他辯稱案發當天早上要開會，所以凌晨1時許已經就寢，且小安當天並不在家，更沒有辦法傷害到她。隨後他又指出錄音內容的聲音並不是他，此外，案發後女友還有用LINE傳訊息給他表達關心，顯示根本沒有發生所謂傷害事件。

高雄地院審理後，法官當庭勘驗錄音檔，認定是阿仁的聲音無誤，且錄音中出現碰撞聲響及多次女性尖叫聲，可知被告阿仁確有拖行被害人，過程中可能碰撞到其他家俱，才會發出碰撞聲響，被害人也因此發出尖叫聲。法官依傷害罪將他判刑3月，得易科罰金9萬元，全案可上訴。

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