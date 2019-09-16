台達電節能減碳達標　連九年入選道瓊永續指數

▲台達電永續長周志宏。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台達電（2308）連九年入選道瓊永續指數「世界指數」（DJSI World），並連七年入選「新興市場指數」。本次評比除了在經濟面與社會面得到產業最高分，共有八個項目獲得全球電子設備產業最高分，創歷年新高，尤其在氣候變遷議題，2017年設定碳密集度下降56.6%的科學減碳目標，2018年即達成下降16.8%的成果。

台達電永續長周志宏表示，台達電首年即達成科學減碳目標（Science-Based Targets, SBT）階段性目標，並透過台達電文教基金會推廣環境教育與低碳住行，2019年在「創新管理」、「環境報告」與「社會報告」獲得滿分，並在「重大性」、「風險與危機管理」、「行為準則」、「產品責任」、「企業公民與公益」等五個項目位居全球電子設備產業最高分。

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台達電日前公布去（2018）年社會企業責任報告書，台達電的高效節能產品自2010至2018年累計協助客戶節省281億度電，約減碳1,506萬噸；主要廠區自2011至2018年累計節電2.3億度電，約減碳18.6萬噸；綠建築節能部分，2018年經認證的15棟廠辦及5棟學術捐建，節電1783萬度電，約減碳1.12萬噸。