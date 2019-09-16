快訊／幕僚遷戶籍佈局2020選戰　蔡沁瑜脫口郭台銘「胸有定見」明早公布

記者羅婉庭／台北報導

永齡基金會副執行長蔡沁瑜戶籍轉到桃園八德，永齡基金會顧問郭昕宜則是戶籍轉到台中北北區。至於是否要參選立委，蔡沁瑜16日表示，他們會思考各項的可能性；對於郭台銘參選與否，蔡沁瑜說，幕僚有稍早試探他一下，感覺是胸有定見，「明天早上、明天中選會下班前一定會對外說明。」

對於幕僚分別遷戶籍是否是為了鴻海集團創辦人郭台銘參選2020佈局而準備。蔡沁瑜表示，他們還在思考到底要怎麼做是為台灣好，藉由幕僚的力量能夠做一些改變。蔡沁瑜說，郭台銘在16日不會召開記者會、不會去中選會領表，再給他多一點時間思考，「明天早上」、明天中選會下班前一定會對外說明，「今天不管說選或不選，最重要的，就是郭台銘心中已經有定見。」

但她也說，若決定登記參選，幕僚會代理執行作業，郭台銘本人不會親自去中選會登記。所有動作的時間點都尚未決定，郭台銘是很有效率的人，因此若17日要舉行記者會，也會迅速地準備好，他9月17號一定會給外界交代。

蔡沁瑜坦言，其實這段時間以來，陸陸續續的不管是勸進或勸阻的聲音都有，這當中當然包括郭台銘的親朋好友，郭台銘本身不是一個怯戰的人，他也不是一個好戰的人，做任何決定他都必須要考慮這個決定是不是真的能夠為國家好、為台灣民主好，為台灣的未來更好，所以他在做決定之前，他必須要花很多心力去思考這個決定是不是對的。

蔡沁瑜表示，郭台銘早上感覺其實已經胸有定見了，那如果確定是這樣子，就再給他一些些時間，明天中選會下班之前，會出來說明。

▲蔡沁瑜。（資料照／記者李毓康攝）