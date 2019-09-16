沙國油廠遇襲地緣危機加劇　分析師稱油價最高上看100美元

▲沙烏地阿拉伯2座煉油廠在周末遭無人機空襲，導致供應減半。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

沙烏地阿拉伯2座煉油廠在周末遭無人機空襲，導致供應減半，國際油價迅速攀升，每桶上漲達5-10美元，倘若沙國無法在短期內恢復供應，市場分析師指出，油價最高可能上看每桶100美元。

經此襲擊，沙烏地阿拉伯每日原油產量銳減 570 萬桶，每日約減少50％原油產量，並影響全球5％供應量。據《路透》報導，一些市場分析師認為，沙國要完全恢復原油供應，將需要數周時間。

請繼續往下閱讀...

Rapidan Energy能源專家麥克納利（Bob McNally）表示，倘若沙國無法在7日內恢復原油供應，原油價格將上漲15-20美元，若是持續一個月，油價可能將攀升至每桶3位數。

此外，Onyx Commodities聯席執行長Greg Newman指出，若短期內無法解決供應問題，油價將升至每桶100美元。

Eurasia Group分析師卡梅爾（Ayham Kamel）認為，這次襲擊會讓市場重新評估中東地緣政治風險對油價的影響，如果短期可恢復原油供應，油價可能出現每桶2-3美元微幅溢價，但若沙國受襲煉油廠損失嚴重，溢價或達10美元。

摩根大通分析師馬萊克（Christyan Malek）表示，此前國際過份關注原油產量和美國頁岩油，而忽視了中東地緣危機導致的風險溢價。馬萊克預估，經此事件，油價在未來3-6個月可能升至每桶80-90美元。