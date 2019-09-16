　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

1111人力銀行：月薪破5萬不是夢　4成7上班族想加入電商

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼1111人力銀行今日公布上班族前進電商意願調查。（圖／記者余弦妙攝）

▲1111人力銀行今日公布上班族前進電商意願調查。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

1111人力銀行今（16）日公布最新研究顯示，高達9成3的上班族在過去一年曾有過網路購物經驗，其中有53.7%的人曾利用網路購買海外商品，從調查中進一步發現，高達46.7％受訪者在未來有意投入電商產業，9.2%曾經投入但已離開，還有6.3%的人正處於該產業圈；但也有37.8%坦言無意從事電商工作。對此1111人力銀行副總經理何啟聖表示，其實不少上班族期望加入電商後可以提高自己的薪資水平到5萬920元，且這項期望在加入電商後完全不是問題。

根據商業發展研究院調查推估，去年國內電商交易額約新台幣1兆4,481億元。而跨境電商更是台灣商品的重要出海口，尤其東南亞、新南向市場快速崛起。推估去年台灣跨境電商交易額為新台幣748億元，今年更將成長至834億元；何啟聖表示，這次的調查顯示目前從事電商相關工作比例最高的年齡層以「21-25歲」居冠；而未來有意投入電商產業則以分布「31-35歲」為最大宗。

請繼續往下閱讀...

何啟聖也提到，投入電商產業的主要原因為「電商是趨勢/產業前景佳」、「兼職增加收入」、「工作不受時間空間限制」、「培養第二專長」及「調薪機會多」。

1111人力銀行指出，目前跨境電商崛起，正在快速改變國際貿易的產業結構，因此由中華國際經貿研究學會、台北市進出口商業同業公會及阿里巴巴國際站共同主辦的「第四屆全國大學生B2B跨境電商競賽」，將由知名業師傳授阿里巴巴國際站平台操作技巧，並搭配實務型電商培訓課程及數據蒐集策略，參賽者於培訓後獲得研習證書。未來競賽觸角將逐年延伸至其他國際知名廠商平台，讓台灣學生和本地廠商熟悉不同的電子商務平台及操作模式。

台北市進出口商業同業公會秘書長黃文榮表示，電商是全球趨勢，台灣的確在電商這塊是相對比較弱的，因此透過跟阿里巴巴合作舉辦跨境電商競賽，不但可以為台灣產業舉才，還能讓學生媒合工作，提升就業率。

▼1111人力銀行今日公布上班族前進電商意願調查。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼1111人力銀行今日公布上班族前進電商意願調查。（圖／記者余弦妙攝）

ET快訊
阿翔淋雨牽Grace合拍廣告洗白GG了　網怒罵「噁心」慘遭下
高雄女遭前夫砍門嚇躲前男友家　醒來旁邊多一堆腥味衛生紙
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

亞洲第一個風電機艙組裝地就在台灣！西門子歌美颯拚一年半投產

台達電節能減碳達標　連九年入選道瓊永續指數

1111人力銀行：月薪破5萬不是夢　4成7上班族想加入電商

雲端最有錢／低薪懶人經濟學　用ETF10年賺3倍

中油：原油市場「供過於求」　沙國油廠遭襲影響有限

新台幣開盤貶值1.5分　以31.07元兌1美元開出

沙國油廠遇襲國際原油大漲...台塑化開盤漲5.37%　台股開盤小跌後翻紅

沙國煉油廠遭襲推升油價大漲 台指期開盤下跌22點

影／200元夜市抵用券來了！士林、逢甲、花園、東大門夜市入列

「與賈伯斯是好友」迪士尼CEO速辭蘋果董事　避開Apple TV+利益衝突！

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

1歲嬰呼吸中止！身體變成藍色...暖警跪地90秒CPR緊急搶救保命

16歲前國家養！日本猛藥「救生育」　學費、醫療費全免＋每月萬元補助

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

亞洲第一個風電機艙組裝地就在台灣！西門子歌美颯拚一年半投產

台達電節能減碳達標　連九年入選道瓊永續指數

1111人力銀行：月薪破5萬不是夢　4成7上班族想加入電商

雲端最有錢／低薪懶人經濟學　用ETF10年賺3倍

中油：原油市場「供過於求」　沙國油廠遭襲影響有限

新台幣開盤貶值1.5分　以31.07元兌1美元開出

沙國油廠遇襲國際原油大漲...台塑化開盤漲5.37%　台股開盤小跌後翻紅

沙國煉油廠遭襲推升油價大漲 台指期開盤下跌22點

影／200元夜市抵用券來了！士林、逢甲、花園、東大門夜市入列

「與賈伯斯是好友」迪士尼CEO速辭蘋果董事　避開Apple TV+利益衝突！

沖繩新開飯店好狂！7款百萬跑車免費任你開　機場接送、酒吧暢飲都免錢

爸媽快來遛小孩！海生館等5大館今起兒童不限次數免費參觀

德法財長反對臉書推Libra　26國央行官員將共同會見臉書代表提問

921地震後秒搭機救災　土耳其救難隊50hr救出「雙腿重壓婦女」背後竟藏鼻酸事！

不爽她上班太認真！180壯男爆打160嬌小女　拖角落奮力猛掐...狠嗆：忍你很久

柯文哲：文化上是Chinese、政治層面用Taiwanese

畫面曝光！男聚餐喝太茫路倒巷口　慘遭轎車輾壓爆頭亡

亞洲第一個風電機艙組裝地就在台灣！西門子歌美颯拚一年半投產

亞太「iPhone搶11」　預購第一名排隊超過100小時、過了寂寞中秋夜

面膜控注意！魔鬼藏在細節處，原來「躺著敷」效果最好

財經熱門新聞

200元夜市抵用券來了！士林、..

退休金準備有妙方　好享退9檔基..

BBC爆六氟化硫更可怕　台電回..

京華城342億標售　年底熄燈

中華電搶先！五大電信iPhon..

新iPhone今晚開放預購　網..

國土年底前開放認養　保護石虎

境外資金匯回商機大　金控出奇招..

沙國油廠遇襲國際原油大漲.....

中油宣布汽油調漲0.5、柴油漲..

夜市200元抵用券下周一上路！..

迪士尼CEO速辭蘋果董事會職位

新台幣開盤貶值1.5分　以31..

以房養老　雙北、65歲占比最高

更多熱門

相關新聞

PChome為何還活著？網：24hrs打趴其他間

現今很多年輕人網路購物都習慣使用蝦皮、淘寶等等，一名網友就好奇，「為什麼露天和PChome還活著？」他認為這2個網站的介面設計不太優，操作上不是很方便，「為什麼2019年了還不會關站？明明就有更多好用的平台可以打趴。」其他人則回應，PChome之所以能撐到今天，靠的全是獨有的24小時到貨服務，「最大的一點就是24hrs到貨，出社會你就知道，時間就是金錢。」

買iPhone舊機　現省折扣比官方降更多

貓抓板12hr解體　肇事喵一臉不屑

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

東森購物預購iPhone 11最高省5596元

關鍵字：

月薪電商網購人力銀行

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

人夫花1437元約國三女大戰7小時

吃火鍋突頭暈嘔吐　醫揭中毒真相

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

《蠟筆小新》松坂老師24年沒男友！背後藏悲劇愛情

等了22年！《寶可夢》小智奪冠

年輕媽媽「背嬰兒外送」！網看照超心疼

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面