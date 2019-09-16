1111人力銀行：月薪破5萬不是夢　4成7上班族想加入電商

▲1111人力銀行今日公布上班族前進電商意願調查。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

1111人力銀行今（16）日公布最新研究顯示，高達9成3的上班族在過去一年曾有過網路購物經驗，其中有53.7%的人曾利用網路購買海外商品，從調查中進一步發現，高達46.7％受訪者在未來有意投入電商產業，9.2%曾經投入但已離開，還有6.3%的人正處於該產業圈；但也有37.8%坦言無意從事電商工作。對此1111人力銀行副總經理何啟聖表示，其實不少上班族期望加入電商後可以提高自己的薪資水平到5萬920元，且這項期望在加入電商後完全不是問題。

根據商業發展研究院調查推估，去年國內電商交易額約新台幣1兆4,481億元。而跨境電商更是台灣商品的重要出海口，尤其東南亞、新南向市場快速崛起。推估去年台灣跨境電商交易額為新台幣748億元，今年更將成長至834億元；何啟聖表示，這次的調查顯示目前從事電商相關工作比例最高的年齡層以「21-25歲」居冠；而未來有意投入電商產業則以分布「31-35歲」為最大宗。

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何啟聖也提到，投入電商產業的主要原因為「電商是趨勢/產業前景佳」、「兼職增加收入」、「工作不受時間空間限制」、「培養第二專長」及「調薪機會多」。

1111人力銀行指出，目前跨境電商崛起，正在快速改變國際貿易的產業結構，因此由中華國際經貿研究學會、台北市進出口商業同業公會及阿里巴巴國際站共同主辦的「第四屆全國大學生B2B跨境電商競賽」，將由知名業師傳授阿里巴巴國際站平台操作技巧，並搭配實務型電商培訓課程及數據蒐集策略，參賽者於培訓後獲得研習證書。未來競賽觸角將逐年延伸至其他國際知名廠商平台，讓台灣學生和本地廠商熟悉不同的電子商務平台及操作模式。

台北市進出口商業同業公會秘書長黃文榮表示，電商是全球趨勢，台灣的確在電商這塊是相對比較弱的，因此透過跟阿里巴巴合作舉辦跨境電商競賽，不但可以為台灣產業舉才，還能讓學生媒合工作，提升就業率。

▼1111人力銀行今日公布上班族前進電商意願調查。（圖／記者余弦妙攝）