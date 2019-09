美聯航再度趕乘客下飛機　華裔「退休女教授」遭空服員怒吼：別碰我！

▲陶戴維被拖下飛機。(圖/翻攝自YouTube)

繼前年將越南華裔醫師陶戴維(David Dao)拖下飛機後,美國聯合航空(United Airlines)再度發生趕乘客下機事件。一名香港出生的女退休藥劑教授Jessie Au與丈夫Wientes,於今年6月24日搭乘華盛頓飛往洛杉磯的航班時,因座位問題拍了空服人員手肘,隨後遭對方要求離開飛機,「我們受到精神創傷(We were traumatized)。」

▲美聯航再度爆出趕乘客下飛機的事件。(圖/路透)

據Fox News昨(15)日報導,66歲的Jessie和38歲的丈夫是俄亥俄州立大學(The Ohio State University)的退休教授,事發當天,兩人預計前往洛杉磯尋求個人研究資助,不料卻在旅途中遇到波折,而事件的起源則是登機牌。兩人登機入座約20分鐘後,另一名乘客拿著同樣是21A的登記證過來,雙方座位相撞。

一名空服員試圖解決問題,拿走兩夫婦的登記證走到機艙後方,但折返時卻否認拿走了登記證。Jessie說,空服員把它丟棄在後排,是其他乘客發現後物歸原主,隨後兩人試圖告知機組人員情況,但都被忽視,於是她趁空服員走過時,拍了一下其手肘以爭取注意,結果此舉激怒了對方。

Jessie表示,當時座位重複的乘客已獲妥善安排,她只是想告訴乘務員已尋獲登機證,但對方反應極大,尖叫「別碰我!你出來了!我要把你趕出飛機( kick you off the plane)」,大吼大叫的舉動令她感到被侮辱了。

聯合航空派遣另一名空服員和3名地勤人員前來處理,要求夫婦離開飛機,但兩人拒絕,雙方僵持了40分鐘,最終機組人員廣播「飛機出現事故」,要求所有乘客下機,Jessie為了不影響他人,不情願的下機了。航空公司提供當晚住宿,並安排夫婦乘坐翌日航班。美聯航委員會更要求兩夫婦,在96小時內書面回應,否則終身禁飛。

