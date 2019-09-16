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美聯航再度趕乘客下飛機　華裔「退休女教授」遭空服員怒吼：別碰我！

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聯航拖乘客下機（圖／翻攝自YouTube）

▲陶戴維被拖下飛機。（圖／翻攝自YouTube）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼前年將越南華裔醫師陶戴維(David Dao)拖下飛機後，美國聯合航空（United Airlines）再度發生趕乘客下機事件。一名香港出生的女退休藥劑教授Jessie Au與丈夫Wientes，於今年6月24日搭乘華盛頓飛往洛杉磯的航班時，因座位問題拍了空服人員手肘，隨後遭對方要求離開飛機，「我們受到精神創傷（We were traumatized）。」

▲▼ 美國聯合航空,United Airlines。（圖／路透）

▲美聯航再度爆出趕乘客下飛機的事件。（圖／路透）

據Fox News昨（15）日報導，66歲的Jessie和38歲的丈夫是俄亥俄州立大學（The Ohio State University）的退休教授，事發當天，兩人預計前往洛杉磯尋求個人研究資助，不料卻在旅途中遇到波折，而事件的起源則是登機牌。兩人登機入座約20分鐘後，另一名乘客拿著同樣是21A的登記證過來，雙方座位相撞。

一名空服員試圖解決問題，拿走兩夫婦的登記證走到機艙後方，但折返時卻否認拿走了登記證。Jessie說，空服員把它丟棄在後排，是其他乘客發現後物歸原主，隨後兩人試圖告知機組人員情況，但都被忽視，於是她趁空服員走過時，拍了一下其手肘以爭取注意，結果此舉激怒了對方。

Jessie表示，當時座位重複的乘客已獲妥善安排，她只是想告訴乘務員已尋獲登機證，但對方反應極大，尖叫「別碰我！你出來了！我要把你趕出飛機（ kick you off the plane）」，大吼大叫的舉動令她感到被侮辱了。

聯合航空派遣另一名空服員和3名地勤人員前來處理，要求夫婦離開飛機，但兩人拒絕，雙方僵持了40分鐘，最終機組人員廣播「飛機出現事故」，要求所有乘客下機，Jessie為了不影響他人，不情願的下機了。航空公司提供當晚住宿，並安排夫婦乘坐翌日航班。美聯航委員會更要求兩夫婦，在96小時內書面回應，否則終身禁飛。

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