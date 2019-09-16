20歲女兒交男友！恐怖父「怒潑汽油想自焚」　她拿美工刀抵脖相勸

記者陳玉／台中報導

台中吳姓男子15日晚間因不滿女兒交男友，酒後又妻子發生激烈口角，他盛怒之下竟拿汽油潑灑在家中地板上，企圖引火自焚，女兒則是用美工刀割脖「以死相勸」，警消獲報到場立即制伏吳，並將女兒緊急送醫，而吳16日酒醒後才接受警方訊問，後續依公共危險罪送辦。

▲吳男晚間與家人發生口角，竟潑灑汽油要脅，女兒則是用刀抵脖相勸。（圖／翻攝自Google maps）



據悉，50歲吳男與妻女住在北屯區東山路一段上民宅，15日晚間9點多，吳因不滿20歲的女兒交男友先爆發一次口角，之後喝酒後情緒更加不穩，再度與妻子發生爭執，一氣之下竟拿出汽油朝家中地板潑灑，揚言要引火自焚，女兒也遭受刺激，拿出美工刀抵住脖子相勸，雙方僵持不下。

爭執聲也引起鄰居關心，鄰居驚見吳竟在潑灑汽油，立即通報警方，但警方到場僅見吳獨自在屋內，又聞到濃重汽油味、看見地面油漬，當場制伏吳帶回管束。

警方表示，初步了解是因為女兒交往問題才引發吵架，吳男與其女都因情緒激動才會有潑灑汽油、割脖等行為，所幸女兒僅有頸部撕裂傷，經送醫包紮後並無大礙，詳細原因仍在釐清中，吳後續也依公共危險罪送辦。

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