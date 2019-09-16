三中案馬英九出庭　只說1句話「沒有變」就開始閉目養神

▲馬英九涉賤賣三中案16日開庭，庭訊過程中不時閉目養神。（圖／記者季相儒攝）

記者劉昌松／台北報導

前總統馬英九被控賤賣國民黨產三中案，16日在台北地院開庭進行準備程序，馬在2位律師陪同下，只有一開始回答法官確認個人資料「沒有變」，之後就由法官向律師、檢察官確認訴訟書狀內容，馬不時雙手抱拳靠在桌上，閉目養神，近1小時沒再說過一句話。

馬英九被控涉嫌賤賣中影、中視、中廣等黨產，使國民黨、中投公司受損72億元，北院在2018年10月首度開庭時，就曾傳喚過馬和同案被告中投公司前董事長張哲琛、總經理汪海清等人，當時馬多次說「我沒有犯罪」，之後法官就安排讓每個被告涉案部分切割開庭，馬是本案最後一位進入準備程序的被告。

因為已經不是第1次為三中案出庭，承審法官一開庭就簡單問馬，個人身分資料是否有變，馬回答「沒有變」，之後法官就開始就檢辯雙方先前所寫書狀內容逐一確認，由於內容枯燥，馬並沒有發言表達意見的機會，開庭近1個小時的時間內，馬多次雙手抱拳，用手肘靠在桌上，有時盯著電腦看筆錄，有時乾脆閉目養神。

16日的庭訊重點，是先從馬涉明知中時集團余建新財務困難，仍指示將華夏公司的三中股權，賣給余的榮麗公司部分進行準備程序，法官要求檢方說明，國民黨處分黨產須由中常會過半委員出席，出席委員2/3同意的規定來源是法律或是國民黨章；另外，法官也要馬的律師確認辯護方向和同案其他被告有無不同，為了後續案件進入實質審理時，能順利安排證人、調閱所需資料，不排除未來還要再進行2、3次準備程序。

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