記者林淑慧／台中報導

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）兩處重要產油設施遭無人機攻擊起火，每日將減產570萬桶原油，原油交易價格恐將上漲；台灣中油公司今（16）日表示，目前原油市場仍屬供過於求，加上國內原油進口來自世界各地，對國內能源供應影響有限。

▲從1980年代起，沙烏地阿拉伯向來是台灣最大的原油進口國，依據經濟部能源局統計，最多曾占台灣全年進口原油量的近五成。（圖／達志影像／美聯社）

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沙烏地阿拉伯國家石油公司廠區停產，導致原油的日產量每日大減五成，影響全球百分之五的原油供給。外界關注今日開盤的國際原油價格與國內油價的走勢。

台灣中油主管表示，今年初預估油價走勢，將落在每桶50到70美元之間，而目前國內油價的調整，仍綜合考量物價、公司發展成本及政府政策，不致於有大幅度波動。

自去年中起，台灣中油公司配合經濟部實施油價緩漲，今年起也因電價公式中需維持亞鄰最低價要求，價差持續由中油吸收，中油董事長歐嘉瑞今年上任時也曾表示，油價調整將繼續考慮到物價及政策考量等因素，將兼顧民眾考量等各方面因素。

從1980年代起，沙烏地阿拉伯向來是台灣最大的原油進口國，依據經濟部能源局統計，最多曾占台灣全年進口原油量的近五成。去年台灣從沙國進口原油9976萬桶，占所有原油進口量比重將近31%。