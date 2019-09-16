　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

中油：原油市場「供過於求」　沙國油廠遭襲影響有限

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲從1980年代起，沙烏地阿拉伯向來是台灣最大的原油進口國，依據經濟部能源局統計，最多曾占台灣全年進口原油量的近五成。（圖／達志影像／美聯社）

▲從1980年代起，沙烏地阿拉伯向來是台灣最大的原油進口國，依據經濟部能源局統計，最多曾占台灣全年進口原油量的近五成。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台中報導

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）兩處重要產油設施遭無人機攻擊起火，每日將減產570萬桶原油，原油交易價格恐將上漲；台灣中油公司今（16）日表示，目前原油市場仍屬供過於求，加上國內原油進口來自世界各地，對國內能源供應影響有限。

沙烏地阿拉伯國家石油公司廠區停產，導致原油的日產量每日大減五成，影響全球百分之五的原油供給。外界關注今日開盤的國際原油價格與國內油價的走勢。

請繼續往下閱讀...

台灣中油主管表示，今年初預估油價走勢，將落在每桶50到70美元之間，而目前國內油價的調整，仍綜合考量物價、公司發展成本及政府政策，不致於有大幅度波動。

自去年中起，台灣中油公司配合經濟部實施油價緩漲，今年起也因電價公式中需維持亞鄰最低價要求，價差持續由中油吸收，中油董事長歐嘉瑞今年上任時也曾表示，油價調整將繼續考慮到物價及政策考量等因素，將兼顧民眾考量等各方面因素。

從1980年代起，沙烏地阿拉伯向來是台灣最大的原油進口國，依據經濟部能源局統計，最多曾占台灣全年進口原油量的近五成。去年台灣從沙國進口原油9976萬桶，占所有原油進口量比重將近31%。

ET快訊
阿翔淋雨牽Grace合拍廣告洗白GG了　網怒罵「噁心」慘遭下
高雄女遭前夫砍門嚇躲前男友家　醒來旁邊多一堆腥味衛生紙
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／200元夜市抵用券來了！士林、逢甲、花園、東大門夜市入列

客思達積極佈局新零售　鏈結小型家具商實體服務發威

紅馬攜手迪士尼打造授權伴手禮　下半年獲利可望持續增溫

王品台灣事業群8月營收9.8億元　創四年來新高紀錄

航太股獲利王駐龍精密掛牌上市　「往後七年訂單滿手！」挹注營運可期

總統大選近了電價可望「連三凍」？經長：尊重審議機制

85度C母公司八月營收19.9億今年次高　13個月以來最佳表現

菲律賓第一夫人加碼展店　六角「日出茶太」穩居東南亞手搖茶飲龍頭

空巴、波音少不了它！航太股經寶精密今年營收可望創新高

世界首富貝佐斯也愛喝！快樂檸檬母公司8月營收2.17億創同期新高

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

1歲嬰呼吸中止！身體變成藍色...暖警跪地90秒CPR緊急搶救保命

16歲前國家養！日本猛藥「救生育」　學費、醫療費全免＋每月萬元補助

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

亞洲第一個風電機艙組裝地就在台灣！西門子歌美颯拚一年半投產

台達電節能減碳達標　連九年入選道瓊永續指數

1111人力銀行：月薪破5萬不是夢　4成7上班族想加入電商

雲端最有錢／低薪懶人經濟學　用ETF10年賺3倍

中油：原油市場「供過於求」　沙國油廠遭襲影響有限

新台幣開盤貶值1.5分　以31.07元兌1美元開出

沙國油廠遇襲國際原油大漲...台塑化開盤漲5.37%　台股開盤小跌後翻紅

沙國煉油廠遭襲推升油價大漲 台指期開盤下跌22點

影／200元夜市抵用券來了！士林、逢甲、花園、東大門夜市入列

「與賈伯斯是好友」迪士尼CEO速辭蘋果董事　避開Apple TV+利益衝突！

25張彩券全買同一組號碼　中頭獎「狂翻25倍」他爽領386萬元

沖繩新開飯店好狂！7款百萬跑車免費任你開　機場接送、酒吧暢飲都免錢

爸媽快來遛小孩！海生館等5大館今起兒童不限次數免費參觀

德法財長反對臉書推Libra　26國央行官員將共同會見臉書代表提問

921地震後秒搭機救災　土耳其救難隊50hr救出「雙腿重壓婦女」背後竟藏鼻酸事！

不爽她上班太認真！180壯男爆打160嬌小女　拖角落奮力猛掐...狠嗆：忍你很久

柯文哲：文化上是Chinese、政治層面用Taiwanese

畫面曝光！男聚餐喝太茫路倒巷口　慘遭轎車輾壓爆頭亡

亞洲第一個風電機艙組裝地就在台灣！西門子歌美颯拚一年半投產

亞太「iPhone搶11」　預購第一名排隊超過100小時、過了寂寞中秋夜

財經熱門新聞

200元夜市抵用券來了！士林、..

退休金準備有妙方　好享退9檔基..

BBC爆六氟化硫更可怕　台電回..

京華城342億標售　年底熄燈

中華電搶先！五大電信iPhon..

新iPhone今晚開放預購　網..

國土年底前開放認養　保護石虎

境外資金匯回商機大　金控出奇招..

沙國油廠遇襲國際原油大漲.....

中油宣布汽油調漲0.5、柴油漲..

夜市200元抵用券下周一上路！..

迪士尼CEO速辭蘋果董事會職位

新台幣開盤貶值1.5分　以31..

以房養老　雙北、65歲占比最高

更多熱門

相關新聞

沙國油廠遇襲　川普：砲彈已上膛

沙烏地阿拉伯國家石油公司「阿美石油公司」（Saudi Aramco）2座煉油廠14日凌晨遭無人機攻擊，導致今（16日）早國際油價飆升至半年來最高點，漲幅將近20%。美國總統川普（Donald Trump）對此在推特發文宣布，為因應這起事件，美國「砲彈已經上膛」（locked and loaded），也知道幕後黑手是誰。

被指攻擊沙國油廠　伊朗：將應付戰爭

彭博解析沙國煉油廠　重要性超高

中油宣布汽油調漲0.5、柴油漲0.4元

2煉油廠遭攻擊　沙國每日石油減產50%

關鍵字：

油價沙烏地阿拉伯台灣中油

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

人夫花1437元約國三女大戰7小時

吃火鍋突頭暈嘔吐　醫揭中毒真相

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

《蠟筆小新》松坂老師24年沒男友！背後藏悲劇愛情

等了22年！《寶可夢》小智奪冠

年輕媽媽「背嬰兒外送」！網看照超心疼

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面