明華園也被高市府「查水表」　Wecare高雄：演歌仔戲何罪…



▲Wecare高雄爆明華園也被查水表。（圖／翻攝Wecare高雄臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

繼大港開唱日前疑因被查水表、今年宣布停辦後，Wecare高雄又爆，明華園也傳被高雄市政府查水表，連同參與庄頭藝穗節的多個歌仔戲團，8年來超過百場演出的核銷發票，突然全被裝箱送政風處，怒問「演歌仔戲何罪、看歌仔戲又有何罪」。

「是什麼樣的人，背著人毫無掙扎，手不抖心不痛的蓋章讓好幾箱的民間資料，送給政風處，而且明知沒有任何事證，至今不願承認。」Wecare高雄指出「因為當年氣爆百日有撫慰災區的三場藝文演出活動，所以連帶2011-2018的庄頭藝穗節歌仔戲演出簽案、標案、計畫書、核銷資料發票，文化局長一樣笑呵呵的蓋章交給政風。只是這一切，不論宮廟野台民戲、劇院精緻胡撇仔，樣樣接樣樣演，苦撐戲曲的戲團，完全不知道他們八年來上百場的核銷發票已經裝箱在政風處」。

▲Wecare高雄爆明華園也被查水表。（圖／翻攝Wecare高雄臉書）

Wecare高雄表示，「戲子台上演悲歡離合、人生多變，真實世界看來更慘。文化局長上任第一個參與的記者會，就是文化局歷經十年歌仔戲扶植，而少年歌子終於進了衛武營劇院，竟然看完演出後第二天，就蓋章把這些年輕演員的父母劇團核銷憑證送給政風調查，沒錯，185場的庄頭歌仔戲所有資料憑證發票。」

Wecare高雄更批，「她們共同不知道翻箱倒櫃找資料找碴，射箭在畫靶這種抹黑迫害行為，是台灣好不容易走出來，我們共同絕不允許的事，她們共同不讀書、不看資料、不識法律，大港是補助。庄頭是採購。春天藝術節歌仔戲是補助。都是依法行政。但也都沒有妳們愛講的公開招標。政府的招標方式不是只有妳們兩個知道的公開招標而已，法律有在進步，好嗎？」

最後Wecare直言，「查水表真的無關藍綠，只要能救韓國瑜，樣樣都可以查水表，反正蓋章不過跟⋯一樣，都是不到一秒的事！」。經《ETtoday新聞雲》詢問高市府文化局，文化局表示是接獲「有人」對於委託歌仔戲經費有質疑，目前是政風處內部在做相關資料查閱整理，並無打擾到廠商，純是烏龍一樁，對於「有人」質疑，文化局並不回應是誰，只說不是議員。