921地震後秒搭機救災　土耳其救難隊50hr救出「雙腿重壓婦女」背後竟藏鼻酸事！

▲921地震造成重大災情，國際紛紛伸出援手。（圖／翻攝自經濟部中央地質調查所PPT下同）

記者陳亭伃／綜合報導

在七八年級（含之前）的人心中，1999年9月21日凌晨的一場大地震，撼動全台灣外，也造成了自二戰後傷亡最大的自然傷害，共計2415人死亡、29人失蹤、11305人受傷，當時災情曝光後，國際紛紛伸出援手，其中土耳其救難隊隔天就抵達台灣積極投入救災，回想起當時救出一名生存者，內心還是相當激動。

根據《中央社》報導，在921大地震發生的隔天，土耳其志工團體搜救協會（AKUT Association簡稱AKUT）立刻帶領17人到達災區，其中成員雅克更卡（Caglar Akgungor）回想起當時仍感到相當難過，「1999年有段時間不斷有地震出現，感覺世界上總是會不斷被地震襲擊，我們得一直前往搜救，感覺是一種創傷壓力。」

▲當時操場跑道掀起，成為令人怵目驚心的一幕。

在AKUT抵達災區員林鎮龍邦富貴名門大樓50小時後，救出一名廖姓女子生還者，這讓AKUT相當振奮，但雅克更卡卻表示，其實當下廖女的雙腳被重物壓住，其實她並不想被救，也不願意被救，更說是信仰告訴她要死在這。但現場其他救援人員立刻向廖女表示，死不是她的命，所以救援隊才會大老遠從土耳其來這邊」。

廖女被送往醫院後，親筆寫下「如果我能站起來，忠心的向您們鞠躬」而這張紙條也被刊登在1999年9月25日的土耳其《星報》上。直到現在AKUT總部仍掛著當時才台灣帶回的台灣國旗，當年仍是大學生的第一代成員的貝又真（Cilasun Bayulgen）、艾揚（Emre Ayan）已經變成中年大叔，但回想起當時內心還是相當激動。

艾揚表示，災難可以讓兩個國家連成一氣。他說：「我非常肯定，當我們需要幫助的時候，台灣人也會前來幫助我們。」當時921地震，國際伸出援手的包括聯合國、日本、美國、俄羅斯、瑞士、新加玻、土耳其、西班牙、德國、南韓、香港、奧地利、泰國、墨西哥、捷克、英國、澳洲、加拿大、法國、斯洛伐克、匈牙利等國。

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