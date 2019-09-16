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「我們被中國主宰」　索羅門外交委員會主席氣憤：別急著斷交！

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▲▼總統蔡英文2017年出席索羅門國宴。（圖／總統府提供）

▲索羅門是否會與台灣斷交，恐怕近期內會有宣布。圖為總統蔡英文2017年出席索羅門國宴。（圖／總統府提供）

記者丁維瑀／綜合報導

針對我太平洋友邦索羅門群島可能與中國建交的消息，索國國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）日前表示，沒有必要急於做出決定，他對於總理蘇嘉瑞瓦（Manasseh Sogavare）的行為感到很失望，「身為愛國的索羅門群島人，我非常憂心，現在要與中國建交的轉變是由中方的時程表所訂定的。」

《索羅門時報》（Solomon Times）報導，肯尼羅瑞透過聲明指出，他失望總理與內閣聽信跨黨派小組的建議，試圖與台灣斷交，轉與中國建交，卻沒有重視外交關係委員會（FRC）的評估，「我失望的是，總理蘇嘉瑞瓦在去年7月給我的信中曾表示，FRC的調查將有助告知政府機構，讓他們考慮與台灣斷交，與中國建立正常關係的相關問題。」

肯尼羅瑞指出，很明顯，總理沒有履行自己對FRC的承諾，「我還得知，總理與美國副總統潘斯（Mike Pence）達成共識，那就是本月在美國會面以前，不要做出決定。現在做出這樣的決定，總理再次違背自己對夥伴的諾言。我呼籲他遵守自己說過的話。」

肯尼羅瑞表示，跨黨派小組報告中的第一項建議，為建交一事必須在10月1日中國國慶70周年以前完成，「我很擔心，在這問題上，我們沒有依照自己的節奏，我們實際上是跟隨中國的節奏前進，甚至是在轉變以前，我們已被中國主宰了。」

聲明指出，肯尼羅瑞過往就不斷強調，由於薄弱的治理結構、重重障礙等，索羅門還沒準備好轉變，若是現在急於決定，將在許多問題產生紛歧，「我們得謹慎行事。」

「切斷與現在夥伴的關係是嚴肅的事情，在國際外交中，斷交非常罕見，通常發生在戰爭或暴力爆發時。索羅門群島並沒有與台灣開戰。」肯尼羅瑞認為，現在還有許多問題未解是事實。

肯尼羅瑞最後寫道，是否要與台灣斷交，政府並未與人民討論這個議題，索國應該按照自己的步伐來決定，「我誠懇呼籲，核心小組與內閣要避免現在做出決定，這確實是主權問題，你們必須代表人們決定，但現在不用這麼做。」

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