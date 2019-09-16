灣仔、金鐘站今早重開！列車服務大致暢順　港民：災難重生

▲灣仔站破壞嚴重。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港反修例風波持續，示威者昨（15日）發動「港島行街」，期間被警方出動水炮車、施放催淚彈及發射布袋彈驅散。港鐵灣仔站至少兩個出入口被縱火，受示威活動影響，港鐵昨日宣布關閉金鐘站、灣仔站。港鐵今（16）日宣布，列車服務今早正常，也重開金鐘站、灣仔站。

據《香港01》報導，灣仔站今早運作大致正常，多部閘機顯示屏位置貼有「被損毀」字句，但仍能正常使用，正值上班繁忙時間也未見擠擁。站外部分設施，如會員服務站、部分閉路電視、顯示屏等，均貼有「設施被破壞未能使用」的中英文字句。

示威者昨日遭警方驅散後，一度燃燒雜物拖延警方推進，在港鐵灣仔站A3出口及b出口縱火，隨後被消防到場撲救。經過一夜的修復，目前灣仔站A3出口的閉路電視被包起，但能如常進出，地下留有疑似被縱火的痕跡，B1出口地上同樣有疑似被縱火的痕跡、外牆燻黑，B2出口留有「光復香港」的塗鴉字句。

上班族大多快步走過，未見有人特別留意灣仔站的情況，但有不少路過街坊談論灣仔站被縱火一事，有人讚揚示威者行為，也有人搖頭嘆息；另有路人形容灣仔站是「劫後重生」，對港鐵完成初步清理工作並如常服務感到驚訝。

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