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頭份公有停車場淪為回收站　里長批「載外地垃圾也算公益？」

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▲頭份後庄社區資源回收站，屢屢遭民眾投訴環境髒亂，當地里長唐瑞鴻（左1），會同市民代表張家榮（左2），與理事長簡永霖（右2）共同商量對策。（圖／記者黃孟珍攝）

▲頭份後庄社區資源回收站，屢屢遭民眾投訴環境髒亂，當地里長唐瑞鴻（左1），會同市民代表張家榮（左2），與理事長簡永霖（右2）共同商量對策。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市後庄里內有一塊公有停車場預定地，因長期被後庄社區發展協會當作里內資源回收站，因地處馬路邊又緊鄰學校，導致民眾上班、上學必須繞一大圈，相當不方便，加上資源回收量頗大，環境髒亂也常令附近住家苦不堪言，紛紛向里長投訴；不過里長表示，社區作資源回收本是好意，但其實不少是理事長從外地載回來放的，又沒有人手可以協助清理，才搞得髒亂不堪，已協調市公所另覓空地來解決問題。

後庄里長唐瑞鴻表示，這塊公有停車場預定地原來是2011年苗栗燈會時，由前議員邱秋琴所申請當作交通車接駁使用，燈會結束後也暫時讓民眾當作休憩的空間，是因為2018年地方選舉完，才被現任後庄里社區發展協會當作資源回收的地方，原來的組合屋也被拿來放置打掃器具，反而要給民眾停車的地方卻都被占走了，才會造成民眾抱怨聲連連。

唐瑞鴻說，社區要做資源回收當然是好事一件；但有人反映理事長常常開著他的回收車，跑到別里去資作源回收，載運回來卻又無人力可以處理，才會導致堆積如山，造成環境亂；但理事長簡永霖解釋，因為可以有多點收入可以協助社區發展協會，才會到外地去回收，環境髒亂並不是我們造成的，許多是因為民眾已過回收時間還偷偷拿來丟棄，才會沒人注意，志工還得重新分類，才會散落一地。

▲▼理事長數月前也已經張貼「停止資源回收」公告，還是有許多民眾私下丟棄。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼理事長數月前也已經張貼「停止資源回收」公告，還是有許多民眾私下丟棄。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼理事長數月前也已經張貼「停止資源回收」公告，還是有許多民眾私下丟棄。（圖／記者黃孟珍攝）

頭份市公所也回應，目前也在尋找更適合的空地來當作回收站，暫時還需要大家的體諒，也會協調清潔隊幫忙維持環境整潔；等待找到可以遷移的點時，這地方就會畫上停車格，當作公有收費停車場使用。

市民代表張家榮也說，資源回收是一件很辛苦的工作，需要民眾體諒，也會全力支持；但資源回收如失去它原來的推動的辦法和意義，就真的要重新檢討了。里辦公室和社區發展協會本是各司其職卻又密不可分，「1人1把號，各吹各的調」相信絕不會是里民所願，只有互相幫助互相協調，才會是里民所樂見的。

▲停車場預定地內臨時組合屋，裡面擺滿回收工具，被人質疑公器私用。（圖／記者黃孟珍攝）

▲停車場預定地內臨時組合屋，裡面擺滿回收工具，被人質疑公器私用。（圖／記者黃孟珍攝）

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